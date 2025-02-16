嘉義縣民宅瓦斯氣爆 44歲男屋內身亡 震動嚇壞鄰居

嘉義縣梅山鄉圳北村今晚7點多傳瓦斯氣爆，地板劇烈震動，許多人以為又地震了，跑出屋外查看，發現一間民宅竄出濃煙，還伴隨火星及燒焦味，警消獲報趕往，屋內44歲劉姓男子失去呼吸心跳，明顯死亡未送醫，現場拉起封鎖線，將報請檢察官相驗釐清死因。

據了解，劉男過年前剛出獄返家，還沒找到工作，近期又接獲傳票，再加上欠債問題，疑似心情低落，今晚扛著瓦斯桶上2樓，隨後就傳爆炸聲響，房間冒大量煙霧，屋內有爆炸痕跡及瓦斯桶，零星火勢在消防隊抵達前熄滅，預計明早9點30分火調。

目擊民眾指出，當時突然聽到很大爆炸聲響，地板還震動一下，原先以為是地震，出去看才發現有房子冒出大量煙霧，好像稍微有火災，後來聞到燒焦味，但火勢一下就沒有了，屋內輕鋼架天花板也掉下來，爆炸威力很大。

村長郭聰明說，劉男平常住在家裡，疑似長期受精神疾病困擾，無業家境又不好，劉男的年邁父母今晚還在剪檳榔打零工賺錢，聽聞家中氣爆消息，才從檳榔集貨場趕回家，現在面對噩耗，還要擔心後續喪葬費用，恐無力負擔，需要大家援助幫忙。

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