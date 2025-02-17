凍結泰達幣贓款 擋不住詐團洗錢

近5年詐欺案件數及財損 製表／李奕昕 圖／聯合報提供 刑事局近期與境外泰達幣公司、境內虛擬貨幣交易所合作，「凍結」贓幣並追回贓款，雖件數不多，但檢警持續努力，不排除詐團轉以比特幣、以太幣或USDC洗錢。

刑事局前年八月從一六五反詐騙系統平台過濾出數萬個涉詐錢包，透過幣流分析軟體發現幣流反覆發散、集中，平均經四、五層流入警方稱為「保險庫錢包」的靜止錢包，研判是詐團冷錢包。

刑事局提供幣流分析報告、一六五案號等資料給泰達幣公司，去年二月凍結假投資案兩個錢包共一千顆泰達幣，截至十二月共凍結六十八件詐騙案、價值一○二億元泰達幣，多是假投資案的「髒幣」。

不過，泰達幣公司未對我警方資料照單全收，須審核錢包內八成金額涉詐才凍結；且泰達幣公司認為眾多被害人難釐清，目前僅返還一件為單一被害人流入錢包的案件，警方正蒐集國外案例及作法，研究與民間組織合作追贓款的可能性。

除了境外凍結贓款，刑事局去年七月起與境內四家交易所合作，分析被害人身分透過派出所通知製作筆錄，再函文交易所聯繫被害人返還，上月第一波預計返還卅二人共一一一三萬元，款項多在交易所綁定銀行帳戶，少數轉成泰達幣，這是首次依新制定詐欺犯罪危害防制條例返還的個案。

境內交易所現有數百件待返還，因虛幣價格波動，警方認定升值部分屬不法所得，先返還款項小於財損者，將來能否扣除升值部分後直接返還，或須循以往刑事訴訟法程序，將與高檢署討論。