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冷眼集／部會怠惰 累死警察 打詐思維該改了

聯合報／ 本報記者李奕昕陳金松

賴清德總統農曆春節前赴警政署慰勞，「打詐不力」一番話引發基層反彈。國內詐騙犯罪已嚴重到「謀財害命」，吃了「誠實豆沙包」的賴總統願坦誠面對值得肯定，但政府多年打詐無功，只會「砸錢喊口號」的部會機關更應「耳提面命」，施壓警察打詐不可能成功。

賴總統當天在警政署的致詞有一半是「脫稿演出」指詐欺案破獲率低，雖計算方式不正確、說法不專業，但詐騙嚴重是事實，絕大多數詐團幕後主要幹部逍遙法外也是事實；警方查獲取款車手及提供帳戶人頭都算破獲也是「自欺欺人」。

詐欺牽涉網路、金融、電信等層面，單靠犯罪偵查無法壓制；打詐挨批「愈打愈詐」，其實是「不認真打」、「沒正確打」。

「打詐新四法」對虛擬通貨、網路平台加強管控等作法，警方在多年前就提出，更有檢察官點名金管會、數發部、通傳會是「打詐國家隊三大戰犯」，相關部會卻怠惰牛步讓問題惡化。

賴總統正視與重視詐騙犯罪猖獗，相比「前朝」砸了數十億元「愈打愈詐」，還大言吹噓「打詐有成」的厚顏高官，當然值得肯定；總統高度的談話，也可讓現今坐領高薪的部會官員，更認真看待打詐工作。

然如今詐騙集團已壯大如怪獸，光靠「打詐四法」也難克竟其功，賴總統的誠實、警政署「打詐儀表板」願真實呈現民眾被詐騙件數、財損都只是第一步，打詐還有漫長的路要走。

內湖母女遭詐輕生讓人心痛，還有多少受害者家破人亡、瀕死掙扎不為人知？詐騙是人性沉淪、社會病態的寫照，有人認為已是國安問題，這不單是法律可解決，賴總統該思考如何帶領國家面對挑戰，如何讓各部會恪守其職，不分藍綠團結無私才有機會成功。

打詐 詐騙集團

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