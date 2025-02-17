警受理詐欺報案 「醫病也醫心」

台北市內湖警分局長蕭惠珠（站立者）赴派出所講述受理詐欺報案用語原則，希望員警展現同理心「醫病醫心」。記者李奕昕／翻攝 「我的錢拿得回來嗎？」這是詐騙被害人報案最常問的一句話。員警據實以告易被解讀「潑冷水」，但也不可能避而不談，台北市內湖警分局長蕭惠珠推動教育訓練，要求員警受理詐欺報案要像醫師問診，展現同理心「醫病也醫心」。

蕭惠珠以內湖母女被詐騙案為例，去年十二月在分局內、外勤單位舉辦十三場訓練，講述受理詐欺報案用語原則。她說，民眾詢問能否追回財損，不少員警回答「很難、不可能、機率很低、匯款就立刻被轉走了、錢應該已到國外」，即便多半是事實，但民眾報案時心理狀態脆弱，聽到這些話等同再度受打擊。

「警察也不是耶誕老人，不可能永遠避而不談。」蕭惠珠要求員警改以「有報案就有機會、我們會盡力追查、日後循程序追錢也有機會拿回一些…」來應對，並提供追回財損的刑事及民事流程資料、成功追回被詐款的新聞報導供被害人參考，「希望的墜落需要被關心，受理報案時不適合揭露殘酷真相，應提供一絲希望，讓被害人在心情最低落時獲得安慰」。

蕭惠珠表示，防詐的最好方法還是多宣導，在民眾心理狀態較佳、尚未被騙時加強宣導，告知「這個坑很大，難以追回財損」。

蕭惠珠說，員警處理鬥毆、酒駕、闖紅燈須嚴正強勢執法，但當民眾走進派出所報案詐欺、失竊、失蹤人口時，員警應像醫師「生病走進來要關心哪裡不舒服、需要什麼協助…」醫病也要醫心。

她說，有員警認為「我的個性就這樣、講話本來就很直…」但穿上制服就要有專業應對，手槍、手銬、辣椒水、防彈衣是「硬體」，同理心則是看不見的「軟體」，皆為警察標準裝備。

蕭惠珠分析，資深員警處理案件經驗多，容易陷入「機械化反應」或替被害人著急，例如受理機車失竊，向車主說「怎麼不拔鑰匙？習慣不好。」這種反應會被認為檢討被害人，若改說「下車記得拔鑰匙，不要忘了。」感受就完全不同。

她也要求員警在辦公室要注意態度，若被害人做筆錄時，一旁休息員警評論案件或嘻笑打鬧，被害人可能覺得「是不是在消遣我」，造成不必要的誤解。