詐騙國安危機 全國遭詐500億

國內詐騙件數、財損屢創新高，已成新的國安危機。圖為設計畫面。記者林伯東／攝影 去年底台北市一對母女遭假投資詐騙一二○○萬元後輕生，家屬感嘆台灣詐騙太嚴重。據統計，去年全國受理詐欺案逾十二萬件，國人被騙走五百多億元，詐騙集團「謀財害命」且被害人數及財損屢創新高，已成新國安危機。

監察院去年通過「政府防制電信網路詐欺之對策與檢討」調查研究報告，直指電信網路詐欺案嚴重損及國人生命財產，已成國安危機，要求行政院重視並建立跨部會整合機制積極檢討改進。

北市內湖區五十五歲婦人丈夫過世多年，她靠便當店工作拉拔一對兒女長大，去年誤信臉書假投資廣告，七至十月面交及匯款一二○○萬，發現受騙時為時已晚，去年十二月四日由從事會計的廿九歲女兒陪同赴北市內湖警分局港墘派出所報案，四天後母女被發現輕生。

案件曝光後社會震驚，政府對詐團的束手無策讓國人憤怒，婦人女兒的遺書還爆出受理警員致電母親約作筆錄時不當，被質疑對被害人造成二度傷害。警方立刻登門致歉、說明處理過程，家屬感嘆台灣詐騙太嚴重，沒想到親人也遇上，又遇到警員受理態度問題，希望盡速查獲詐團，將歹徒繩之以法。

刑事局統計，前年詐欺案三萬七八二三件、財損八十九點四億元，去年激增至十二萬二八○五件、財損五○二點五億元，其中假投資四萬三○一五件、財損三七二點二億元最嚴重。

詐欺數字倍增，主要是警政署於去年九月推出「打詐儀表板」，要求落實填輸刑事案件紀錄表並「嚴禁美化數據」；去年九到十二月平均每月受理案件二萬三千多件，為前八個月月平均三千七百多件的六倍多，但警界多認為加上未報案黑數，實際案件和財損恐更驚人。

銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎表示，「打詐儀表板」掀開詐欺遮羞布，政府宣示「打詐國家隊」，但口號提出後，相關部會打詐工作依舊多頭馬車。他說，詐欺阻礙國家經濟發展造成家破人亡，政府應跨部會整合，從網路、金融、電信等層面打詐，加強洗錢防制以避免贓款被迅速轉移，否則歹徒會前仆後繼，「警察永遠抓不完」。

打詐官警認為，詐團機房多設於境外，以泰達幣等虛擬貨幣洗錢，加上假投資廣告不斷上架，警察疲於奔命，對背後詐團首腦仍一籌莫展。

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