聽新聞
0:00 / 0:00

詐騙國安危機 全國遭詐500億

聯合報／ 記者李奕昕陳金松／台北報導

國內詐騙件數、財損屢創新高，已成新的國安危機。圖為設計畫面。記者林伯東／攝影
國內詐騙件數、財損屢創新高，已成新的國安危機。圖為設計畫面。記者林伯東／攝影
去年底台北市一對母女遭假投資詐騙一二○○萬元後輕生，家屬感嘆台灣詐騙太嚴重。據統計，去年全國受理詐欺案逾十二萬件，國人被騙走五百多億元，詐騙集團「謀財害命」且被害人數及財損屢創新高，已成新國安危機。

監察院去年通過「政府防制電信網路詐欺之對策與檢討」調查研究報告，直指電信網路詐欺案嚴重損及國人生命財產，已成國安危機，要求行政院重視並建立跨部會整合機制積極檢討改進。

北市內湖區五十五歲婦人丈夫過世多年，她靠便當店工作拉拔一對兒女長大，去年誤信臉書假投資廣告，七至十月面交及匯款一二○○萬，發現受騙時為時已晚，去年十二月四日由從事會計的廿九歲女兒陪同赴北市內湖警分局港墘派出所報案，四天後母女被發現輕生。

案件曝光後社會震驚，政府對詐團的束手無策讓國人憤怒，婦人女兒的遺書還爆出受理警員致電母親約作筆錄時不當，被質疑對被害人造成二度傷害。警方立刻登門致歉、說明處理過程，家屬感嘆台灣詐騙太嚴重，沒想到親人也遇上，又遇到警員受理態度問題，希望盡速查獲詐團，將歹徒繩之以法。

刑事局統計，前年詐欺案三萬七八二三件、財損八十九點四億元，去年激增至十二萬二八○五件、財損五○二點五億元，其中假投資四萬三○一五件、財損三七二點二億元最嚴重。

詐欺數字倍增，主要是警政署於去年九月推出「打詐儀表板」，要求落實填輸刑事案件紀錄表並「嚴禁美化數據」；去年九到十二月平均每月受理案件二萬三千多件，為前八個月月平均三千七百多件的六倍多，但警界多認為加上未報案黑數，實際案件和財損恐更驚人。

銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎表示，「打詐儀表板」掀開詐欺遮羞布，政府宣示「打詐國家隊」，但口號提出後，相關部會打詐工作依舊多頭馬車。他說，詐欺阻礙國家經濟發展造成家破人亡，政府應跨部會整合，從網路、金融、電信等層面打詐，加強洗錢防制以避免贓款被迅速轉移，否則歹徒會前仆後繼，「警察永遠抓不完」。

打詐官警認為，詐團機房多設於境外，以泰達幣等虛擬貨幣洗錢，加上假投資廣告不斷上架，警察疲於奔命，對背後詐團首腦仍一籌莫展。

提醒您：若有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）專線

打詐 詐欺 詐騙集團

延伸閱讀

內政部強化不動產詐騙攔阻機制 擋下逾8,000萬元財損

竹科成詐騙重災區 新竹市1月204件 東區比率高

馬來西亞網紅來台當詐團車手認罪 彰化法院判決出爐

今年一月全國被詐騙95億元 較前月減少2成3

相關新聞

詐騙國安危機 全國遭詐500億

去年底台北市一對母女遭假投資詐騙一二○○萬元後輕生，家屬感嘆台灣詐騙太嚴重。據統計，去年全國受理詐欺案逾十二萬件，國人被...

台88車禍下車放交通錐 遭後車撞飛至對向車道駕駛亡

台88線萬丹路段今日晚上10時許發生嚴重車禍，兩輛開往高雄方向的自小客車發生追撞，後車駕駛下車擺放交通錐時，遭後方來車撞...

恆春汽修廠汽車突自燃 落山風助陣火星四散幸未釀災

屏東縣恆春鎮省北路一間汽車保修廠一輛停放的汽車，今晚7時許突然燃燒，由於正值落山風季，強風吹得火星到處噴飛，加上汽修廠內...

警受理詐欺報案 「醫病也醫心」

「我的錢拿得回來嗎？」這是詐騙被害人報案最常問的一句話。員警據實以告易被解讀「潑冷水」，但也不可能避而不談，台北市內湖警...

冷眼集／部會怠惰 累死警察 打詐思維該改了

賴清德總統農曆春節前赴警政署慰勞，「打詐不力」一番話引發基層反彈。國內詐騙犯罪已嚴重到「謀財害命」，吃了「誠實豆沙包」的...

凍結泰達幣贓款 擋不住詐團洗錢

刑事局近期與境外泰達幣公司、境內虛擬貨幣交易所合作，「凍結」贓幣並追回贓款，雖件數不多，但檢警持續努力，不排除詐團轉以比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。