恆春汽修廠汽車突自燃 落山風助陣火星四散幸未釀災
屏東縣恆春鎮省北路一間汽車保修廠一輛停放的汽車，今晚7時許突然燃燒，由於正值落山風季，強風吹得火星到處噴飛，加上汽修廠內存放油品，讓目擊者非常擔心，連忙通報消防隊。所幸消防人員於15分鐘撲滅火勢，無人傷亡。
恆春消防分隊今日晚間7時8分接獲通報，在省北路發生火燒車事件。由於事發地點是汽修廠，存放機油等油品，消防隊不敢大意，派出3車6人前往，於7時23分回報火勢撲滅，無人員受傷，後續交由車主及員警處理，起火原因仍待調查。
據目擊者指出，現恆春仍是落山風季節，強風吹得火燒車的火星四散，並不時傳出火爆聲響，汽修廠外停放許多車輛，廠內也有油品，讓人非常擔心，所幸消防人員趕到後很快撲滅火勢。
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