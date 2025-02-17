美福大火惡臭擾民 桃園蘆竹67人獲賠償

2022年美福倉儲大火悶燒近1個月，桃園市蘆竹區居民不滿生活品質大受影響，組自救會向業者提出訴訟，案件纏訟2年落幕，67名居民昨領取賠償金。由於倉儲火警衍生重大公害，立委牛煦庭允力促中央修法，包含納管倉儲危險物品與檢討公害裁罰基準。

位於桃園蘆竹的美福倉儲廠房2022年3月發生火災，連燒3周才撲滅，由於倉儲內存放數千噸腐肉廢棄物，腐臭味不斷飄出，鄰近蘆竹區五福里、中山里等周邊居民生活飽受空汙影響，總共67人組成自救會救償。去年底雙方和解，自救會昨撥交賠償款項給自救會成員。

「終於爭取到該有的權益。」自救會會長郭姿秀說，火警發生時，許多學生和上班族都受到影響，甚至有人出現惡心想吐等狀況，當時的政府卻對如此嚴重的空汙問題毫無重視，讓周邊居民都很憤慨，才決定組自救會抗議到底。

邱姓居民回憶，火災發生後，空氣中瀰漫著濃重的惡臭，情況持續將近1個月才逐漸改善，雖然當初並不太期待能爭取到理想的結果，她仍認為應該堅持到底，如今能夠達成和解，不僅讓美福公司得到警惕，也讓居民獲得應有的尊重。

郭姿秀表示，雖曝光度不足，最後加入訴訟僅67名里民，但在立委牛煦庭、議員劉勝全協助下，「小蝦米對抗大鯨魚」，如今順利和解，算是給企業一個教訓，也盼中央持續改善法規。

由於現行工廠管理輔導法尚未將倉儲業納入危險物品申報對象，牛煦庭昨天也表示，未來持續推動工廠管理輔導法與空氣汙染防制法兩部分修法，前者是進一步討論倉儲在各種消防與環保事項的納管；後者則是針對公害與異味的裁罰基準重新檢討，徹底避免悲劇重演。

此外，美福大火因產生空汙，曾遭桃市府依空汙法裁罰500萬元，後續卻被行政院環保署撤銷。市府環保局說，目前雙方還在行政訴訟程序中，市長張善政也注意現有法律面與民眾期待有重大落差，修訂「桃園市火災預防自治條例」，率先將低溫倉儲或工廠附屬違章倉庫等高風險場所納管。