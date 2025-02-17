星期評論／防範少年涉詐 不能只靠司法追訴

國人痛惡詐騙，政府年年都把「打詐」列為治安重點，但詐騙金額卻如天文數字逐年增加，詐集團連未成年學生都列入人才庫。審計部點名台中近三年的少年詐欺車手增加，如何在少年觸法前先防範，與防詐都是燃眉之急的問題。

台中市警局少年隊在去年4月間，破獲綽號「TOYOTA」的彭姓男子詐欺集團，其中張姓、李姓少年被彭的兒子以高薪利誘，以每個包裹1000元的代價，吸收成為車手，四處在超商領取被害人寄出的金融卡、存簿等金融工作，彭等人至少行騙25人，得款200多萬元，2名少年獲利9000元。

張姓少年落網後，警方查出張家境小康，國中肄業後中輟擔任油漆工，為了「行情」要添購要價4.4萬元的LV名牌鞋，淪為詐騙車手。去年被查獲後，因非首犯，少年法庭裁定收容。張案不啻是這類少年案件縮影，顯然在少年觸法後，再以司法訴追方式，為時已晚。

審計部去年度的總決算審查報告中提到，台中市警局近三年查獲少年詐欺車手分別是271人、257人、399人，少年被害人分別為62人、82人、123人，逐年上升，要求市警局加強宣導，防制相關情事。

另根據台中市警局去年前三季統計，查獲詐欺車手有2057人，其中少年車手233人，占比為11.3％；每查獲100名車手中，就有11名未成年，比例頗高，去年查獲的少年車手中，學生有130人、而非在學有103人，不論少年是否在校，都可能淪為歹徒利用的犯罪工具。

少子化的台灣，年輕的學子已成為台灣未來國力的根本，而少年涉詐問題，絕對不是由檢警事後的司法追訴，得以降低，可能涉及教育、社政、勞政、衛生，輔以警政、司法等各層面通力合作，絕非單一機關能夠承擔，各縣市政府如何透過跨局處的合作「制敵機先」，在少年可能觸法前先防範，恐更是燃眉之急的問題。