聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／防範少年涉詐 不能只靠司法追訴

聯合報／ 本報記者陳宏睿

國人痛惡詐騙，政府年年都把「打詐」列為治安重點，但詐騙金額卻如天文數字逐年增加，詐集團連未成年學生都列入人才庫。審計部點名台中近三年的少年詐欺車手增加，如何在少年觸法前先防範，與防詐都是燃眉之急的問題。

台中市警局少年隊在去年4月間，破獲綽號「TOYOTA」的彭姓男子詐欺集團，其中張姓、李姓少年被彭的兒子以高薪利誘，以每個包裹1000元的代價，吸收成為車手，四處在超商領取被害人寄出的金融卡、存簿等金融工作，彭等人至少行騙25人，得款200多萬元，2名少年獲利9000元。

張姓少年落網後，警方查出張家境小康，國中肄業後中輟擔任油漆工，為了「行情」要添購要價4.4萬元的LV名牌鞋，淪為詐騙車手。去年被查獲後，因非首犯，少年法庭裁定收容。張案不啻是這類少年案件縮影，顯然在少年觸法後，再以司法訴追方式，為時已晚。

審計部去年度的總決算審查報告中提到，台中市警局近三年查獲少年詐欺車手分別是271人、257人、399人，少年被害人分別為62人、82人、123人，逐年上升，要求市警局加強宣導，防制相關情事。

另根據台中市警局去年前三季統計，查獲詐欺車手有2057人，其中少年車手233人，占比為11.3％；每查獲100名車手中，就有11名未成年，比例頗高，去年查獲的少年車手中，學生有130人、而非在學有103人，不論少年是否在校，都可能淪為歹徒利用的犯罪工具。

少子化的台灣，年輕的學子已成為台灣未來國力的根本，而少年涉詐問題，絕對不是由檢警事後的司法追訴，得以降低，可能涉及教育、社政、勞政、衛生，輔以警政、司法等各層面通力合作，絕非單一機關能夠承擔，各縣市政府如何透過跨局處的合作「制敵機先」，在少年可能觸法前先防範，恐更是燃眉之急的問題。

詐欺 詐騙 車手

延伸閱讀

竹科成詐騙重災區 新竹市1月204件 東區比率高

愛粉味！喝花酒靠網路騙錢儲值 豐原警打詐抓獲男累犯

「三斷」打詐救觀光…泰總理自稱有華裔血統 保證遊泰安全

劉世芳：預算遭砍影響反詐及科技偵查 盼立委三思

相關新聞

詐騙國安危機 全國遭詐500億

去年底台北市一對母女遭假投資詐騙一二○○萬元後輕生，家屬感嘆台灣詐騙太嚴重。據統計，去年全國受理詐欺案逾十二萬件，國人被...

台88車禍下車放交通錐 遭後車撞飛至對向車道駕駛亡

台88線萬丹路段今日晚上10時許發生嚴重車禍，兩輛開往高雄方向的自小客車發生追撞，後車駕駛下車擺放交通錐時，遭後方來車撞...

恆春汽修廠汽車突自燃 落山風助陣火星四散幸未釀災

屏東縣恆春鎮省北路一間汽車保修廠一輛停放的汽車，今晚7時許突然燃燒，由於正值落山風季，強風吹得火星到處噴飛，加上汽修廠內...

不滿教甄落榜 男揚言炸校被逮

李姓男子曾在高中任教，多年前疑因病離職，日前參加新北市萬里國中公民教師甄選，得知未被錄取，竟揚言在校門口放炸彈，被警方逮...

星期評論／防範少年涉詐 不能只靠司法追訴

國人痛惡詐騙，政府年年都把「打詐」列為治安重點，但詐騙金額卻如天文數字逐年增加，詐集團連未成年學生都列入人才庫。審計部點...

美福大火惡臭擾民 桃園蘆竹67人獲賠償

2022年美福倉儲大火悶燒近1個月，桃園市蘆竹區居民不滿生活品質大受影響，組自救會向業者提出訴訟，案件纏訟2年落幕，67...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。