不滿教甄落榜 男揚言炸校被逮

李姓男子參加新北市萬里國中公民教師甄選，得知未錄取，涉嫌揚言在校門口放炸彈。檢察官偵訊後，認定涉犯恐嚇罪，諭知3萬元交保。記者邱瑞杰／翻攝 李姓男子曾在高中任教，多年前疑因病離職，日前參加新北市萬里國中公民教師甄選，得知未被錄取，竟揚言在校門口放炸彈，被警方逮捕送辦。檢察官偵訊後諭知3萬元交保，李覓保無著，改裁限制住居。

萬里國中辦理公民科代課教師甄選，李男有意爭取這項工作，本月12日到校參加甄選。學務、教務主任面談，並觀看試教後，覺得有疑慮。校長馮麗慧和李男見面時，詢問若錄取，除了要上課，要兼任職探中心組長，問他能否勝任？李男回答可能沒有辦法，校方事後決定不錄取。

馮麗慧昨表示，13日傍晚在校長室接到李男接連打來的電話，得知未被錄取，似乎有點生氣，竟說「你們這樣子不行、你們不夠格」，不久又來電，說他有普通高中教師證，「是我不要你們，不是你們不錄取我」、「什麼爛學校、不夠格」。沒想到最後一次打電話，竟說「會在校門口放炸彈，回去的時候最好小心一點」。

聽到「放炸彈」，馮麗慧馬上回報教育局並報案。

警方14日到李男北市租屋處逮人，依恐嚇公眾罪嫌送辦。基隆地檢署檢察官複訊後，前天諭知3萬元交保，後因家人在中部，李男無力辦保，檢方改裁限制住居讓他離去。李男供稱，說要放炸彈只是宣洩內心不滿，並非真的會這樣做。