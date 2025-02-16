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阻止愛犬被鬆獅犬攻擊 黃金獵犬主人慘遭咬傷見骨

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市20歲陳男今天帶愛犬鬆獅犬到板橋體育館遛狗，鬆獅犬突然攻擊一旁陳女飼養的黃金獵犬，陳女試圖分開時遭鬆獅犬咬傷左臂，傷口深可見骨，送醫後無礙。陳女堅持提告，警方已通知鬆獅犬主人陳男到案說明，將依傷害及毀損罪嫌送辦。

據了解，30歲陳姓女子今天下午4時許帶著寵物黃金獵犬，到板橋體育館7號出口附近溜狗，現場還有鬆獅犬及另外1隻黑色土狗在旁活動。3隻狗本來相安無事，不料鬆獅狗突然朝黃金獵犬攻擊，黑色土狗見狀嚇得夾起尾巴逃離。

陳女見愛犬黃金獵犬被鬆獅犬攻擊，立即上前試圖將黃金獵犬與鬆獅狗分開，鬆獅犬轉而攻擊陳女，導致陳女左手臂多處被咬撕裂傷，傷口幾乎深可見骨。

一旁民眾見狀上前阻止鬆獅犬咬人並報警，救護人員到場後將受傷的陳女送醫，經治療後並無生命危險。陳女表示，要對鬆獅犬飼主提告傷害及毀損。警方將通知鬆獅犬的主人陳男到案，依傷害及毀損罪嫌法辦，同時通報新北市動保處依權責辦理。

黃金獵犬(紅圈處)及飼主陳女遭鬆獅犬(藍圈處)攻擊，警方到場時2犬已無衝突。記者黃子騰／翻攝
黃金獵犬(紅圈處)及飼主陳女遭鬆獅犬(藍圈處)攻擊，警方到場時2犬已無衝突。記者黃子騰／翻攝

遛狗 體育館 黃金獵犬

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