士林樓中樓民宅火警 一家3口躲寢室廁所嗆傷被救出

台北市士林區德行東路一處民宅今午冒煙起火，警消獲報屋內有人受困，派員撲救，從屋外射水防止火勢延燒，同步拉水線進入屋內搶救，最後在民宅5樓臥室廁所內救出受困的男女及男童，男童一度失去呼吸心跳，經搶救後恢復生命徵象，確切起火原因仍待查。

台北市消防局表示，今早11時24分獲報，士林區德行東路巷弄內某民宅起火，有人受困屋內，立即派出21輛消防車、6輛救護車及74名消防員前往撲救。

警消到場發現，案發民宅5層樓，4樓冒煙起火，現場先從屋外射水防止火勢延燒，同步派員拉水線進屋搜救；民宅4樓是挑高樓中樓，清查無人後，沿室內梯上到5樓持續搜索，在5樓臥室廁所內找到受困男女及男童。

濃煙在室內向上竄，3人嗆傷不輕，男童獲救時一度失去呼吸心跳，救護人員將3人分別送往台北榮總、新光醫院救治，今午男童恢復生命徵象。

火勢於11時56分撲滅，初判4樓樓中樓起居室燒損最嚴重，但暫時未知什麼物品起火，確切起火原因有待火場調查人員釐清。

據悉，傷者為39歲蘇男、45歲妻子巫姓女子及8歲兒子，原與蘇男父母一家5人同住，近期母親受傷住院，父親在醫院照顧，案發時不在家中，同棟1至3樓則是其他住戶。男童經搶救已恢復生命徵象，但3人狀況未穩，確切起火原因仍待查。