賓士豪車掛假車牌！眼尖員警攔查…駕駛身分曝光「是老牌私校董座」

高雄市鼓山警分局龍華派出所員警昨天傍晚巡邏時，發現博愛二路、明誠三路口一輛賓士豪車車牌有問題，攔查後確認是偽造車牌，當場將林姓駕駛帶回製作筆錄，今林男身分曝光，是高雄老牌私校董事長，也是某信用合作社理事主席，今依行使偽造特種文書罪嫌函送法辦。

警方調查，林男昨天開著賓士S500豪華房車行經博愛二路與明誠三路時，因車牌與車身樣式對不上，被警方懷疑是懸掛假牌，隨即上前攔停。

經查驗後，確認車牌確實偽造，林男見懸掛偽車牌被警方攔查，隨即坦承是車牌遺失，才在網路購買假車牌使用。

警方當場查扣該偽造車牌，並將林男帶回製作筆錄，今依行使偽造特種文書罪嫌，函送高雄地檢署偵辦，依法最高可處1年以下有期徒刑，並向上溯源，另因懸掛假牌上路，警方再依道路交通管理處罰條例，開罰1萬800元。