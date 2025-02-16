上國道遶境！「國道媽祖」起駕出巡 為各服務區、警隊祈福保平安

有「國道媽祖」之稱的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」，今早起駕展開國道北巡平安遶境，今晚再返抵國道西螺服務區駐駕至2月23日，庇佑用路人行車平安，歡迎民眾前往參拜祈福。

這項國內僅有的媽祖國道遶境，源於2014年西螺服務區首發舉辦第1屆「國道媽祖節」，邀請西螺廣福宮媽祖，前往國道駐駕2天遶境祈求平安，這項國道遶境祈福延續至今，延傳成習，也使廣福宮老大媽贏得「國道媽祖」美名。

今天上午廣福宮「老大媽」神轎隊伍在陣頭引領下，抵達西螺服務區，交通部高公局長趙興華、雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、莿桐鄉長廖秋蓉及新東陽總經理麥升陽等及許多信眾前往接駕，並上香團拜。

神轎沿著西螺服務區遶行，不少開車在服務區休息的民眾紛紛膜拜，更有人排隊「鑽轎腳」，隨後「國道媽」即一路往北展開北巡遶境。

廣福宮董事長林勝雄表示，北巡將前往國道警察局員林、後龍、中興分隊祈福，並轉往關西、西湖、南投服務區遶境，晚間再返抵西螺服務區南站紅壇安座，將駐駕到2月23日，前來參拜的民眾可獲限量版香火袋，3月中旬則將再安排兩天國道南北巡，到各服務區及國道警察局遶境，庇佑用路人平安。

趙興華感謝國道媽祖12年來遶境賜福，他表示，去年國道共發生70件A1交通事故，其中分心疲勞駕駛26件占37％，未繫安全帶20件占29％，這兩項均可避免，所謂「靠神也要靠靠人」，呼籲民眾有了神明保佑，也得多加留意，切勿依賴輔助駕駛，遵循行車安全要領，以保安全。