快訊

4天接獲115通來電...新光三越營業本部長：比任何人都想知道原因

台灣燈會首周六人擠人交通大亂 市府中午起推7大疏運

聽新聞
0:00 / 0:00

上國道遶境！「國道媽祖」起駕出巡 為各服務區、警隊祈福保平安

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

有「國道媽祖」之稱的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」，今早起駕展開國道北巡平安遶境，今晚再返抵國道西螺服務區駐駕至2月23日，庇佑用路人行車平安，歡迎民眾前往參拜祈福。

這項國內僅有的媽祖國道遶境，源於2014年西螺服務區首發舉辦第1屆「國道媽祖節」，邀請西螺廣福宮媽祖，前往國道駐駕2天遶境祈求平安，這項國道遶境祈福延續至今，延傳成習，也使廣福宮老大媽贏得「國道媽祖」美名。

今天上午廣福宮「老大媽」神轎隊伍在陣頭引領下，抵達西螺服務區，交通部高公局長趙興華、雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、莿桐鄉長廖秋蓉及新東陽總經理麥升陽等及許多信眾前往接駕，並上香團拜。

神轎沿著西螺服務區遶行，不少開車在服務區休息的民眾紛紛膜拜，更有人排隊「鑽轎腳」，隨後「國道媽」即一路往北展開北巡遶境。

廣福宮董事長林勝雄表示，北巡將前往國道警察局員林、後龍、中興分隊祈福，並轉往關西、西湖、南投服務區遶境，晚間再返抵西螺服務區南站紅壇安座，將駐駕到2月23日，前來參拜的民眾可獲限量版香火袋，3月中旬則將再安排兩天國道南北巡，到各服務區及國道警察局遶境，庇佑用路人平安。

趙興華感謝國道媽祖12年來遶境賜福，他表示，去年國道共發生70件A1交通事故，其中分心疲勞駕駛26件占37％，未繫安全帶20件占29％，這兩項均可避免，所謂「靠神也要靠靠人」，呼籲民眾有了神明保佑，也得多加留意，切勿依賴輔助駕駛，遵循行車安全要領，以保安全。

有「國道媽祖」之稱的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」，今早起駕展開國道北巡平安遶境。記者蔡維斌／攝影
有「國道媽祖」之稱的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」，今早起駕展開國道北巡平安遶境。記者蔡維斌／攝影
有「國道媽祖」之稱的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」，今早起駕展開國道北巡平安遶境。記者蔡維斌／攝影
有「國道媽祖」之稱的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」，今早起駕展開國道北巡平安遶境。記者蔡維斌／攝影
有「國道媽祖」之稱的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」，今早起駕展開國道北巡平安遶境。記者蔡維斌／攝影
有「國道媽祖」之稱的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」，今早起駕展開國道北巡平安遶境。記者蔡維斌／攝影
有「國道媽祖」之稱的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」，今早起駕展開國道北巡平安遶境，不少在服務區休息的民眾爭相鑽轎底保平安。記者蔡維斌／攝影
有「國道媽祖」之稱的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」，今早起駕展開國道北巡平安遶境，不少在服務區休息的民眾爭相鑽轎底保平安。記者蔡維斌／攝影

國道 媽祖 神轎 遶境

延伸閱讀

影／台東元宵遶境「零脫序」破功？ 警優勢警力逮滋事5人

桃園景福宮「開漳聖王文化季」遶境踩街 交管封路範圍曝光

嘉義新港奉天宮媽祖元宵遶境 天公不作美神轎穿雨衣

顏清標擲筊！ 2025年大甲媽遶境進香4／4起駕

相關新聞

誤飲濃度75%消毒酒精！台中13歲童灌200ml「四肢無力」 緊急送醫

台中霧峰1名13歲少年，下午不明原因誤喝200CC的濃度75%消毒用酒精，家人發現後緊急通報119求救。消防救護人員到場...

高雄殺人分屍打撈第11天重大進展 撈獲疑燒過血衣褲

高雄檢警偵辦張介宗涉殺害包括兄嫂在內3名老婦人分屍案，10天以來在前鎮運河第五船渠及高雄港碼頭區共撈獲54塊遺骸組織；今...

專挑低限速路段抓超速？民眾批「搶錢」 地點曝 警方回應了

台南警方連日在國道附近低速線路段，用活動照相器材取締超速，引發民怨。許多民眾質疑速限不合理、警方專挑「速限50公里、不易...

士林民宅火災…8歲男童恢復生命徵象 祖父母外出就醫「避劫」

台北市士林區德行東路一處民宅今午發生火災，警消獲報前往撲救，救出蘇男一家3口送醫，其中8歲男童一度失去呼吸心跳，經搶救後...

新光三越爆炸後全棟封鎖 想返櫃位取物而不得 能有限度解封？

新光三越百貨公司發生氣爆，除了造成4死37傷，還有737個櫃位因全棟樓已封鎖，店家無法返回取物，新光三越雖接獲櫃位商家反...

上國道遶境！「國道媽祖」起駕出巡 為各服務區、警隊祈福保平安

有「國道媽祖」之稱的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」，今早起駕展開國道北巡平安遶境，今晚再返抵國道西螺服務區駐駕至2月23日，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。