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排水溝竄火「勇持滅火器救災」 桃消表揚社區見義勇為住戶

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區國強十一街與國豐八街交叉口日前突發火警，路邊整排水溝蓋噴出火焰嚇附近居民。在消防隊尚未抵達前，多位附近社區民眾見義勇為，迅速拿起社區滅火器試圖壓制火勢，為後續消防搶救爭取寶貴時間，今消防隊到社區辦消防宣導，並頒感謝狀給社區幹部表揚善舉。

為感謝當日奮不顧身協助救災的熱心民眾，桃園市消防局第一大隊中路分隊今上午特地前往昭陽樂社區舉行防火避難宣導，並頒發感謝狀給社區主委張凱翔、社區經理陳思瑩、特勤保全詹學淵及程先儒，以表彰他們在危急時刻挺身而出的善舉。

民眾表示，因為有學過滅火器的使用方式，當下其實沒有多想，拿起滅火器做「拉、瞄、壓、掃」，身旁其他人也紛紛開始配合消防人員的引導，協助疏散居民，保全們協助找出社區內的滅火器使用，發現原來具備滅火基本知識，在火災初期的「自助」能降低造成的傷亡，小小的力量也可以發揮保障自己、更保護他人生命財產這樣大的功效。

中路分隊長張育瑄表示，政府力量有限，但民力無窮。此次事件充分展現社區民眾的應變能力與守望相助的精神，這樣的勇敢行為值得肯定。她也呼籲民眾，在遇到火災時應保持冷靜，優先確保自身安全，並學習正確的滅火及應變知識，以在危機時刻發揮最大作用。

桃園市消防局中路分隊今上午前往社區舉行防火避難宣導，並頒發感謝狀。圖／中路分隊提供
桃園市消防局中路分隊今上午前往社區舉行防火避難宣導，並頒發感謝狀。圖／中路分隊提供
桃園市消防局中路分隊今上午前往社區舉行防火避難宣導，並頒發感謝狀。圖／中路分隊提供
桃園市消防局中路分隊今上午前往社區舉行防火避難宣導，並頒發感謝狀。圖／中路分隊提供

保全 排水溝 桃園 消防隊 火災

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