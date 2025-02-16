北宜無照跑山2度拒檢！短裙少女與警「玩躲貓貓」遭逮下場曝

17歲李姓少女昨天與朋友相約至新北市北宜公路跑山，坪林警巡邏發現李女騎改裝機車上前攔查，但李女拒檢逃逸，警方最後在財茂灣發現躲藏的李女，對李女及車主開出無照駕駛、改裝機車、不服取締、允讓駕駛人無照駕駛等6張近5萬元罰單。

據了解，家住桃園的17歲李姓少女昨天下午向乾媽借機車，與友人相約至新北市坪林區北宜公路跑山。李女騎經北宜公路32.2公里處準備迴轉時，因機車未裝照後鏡，巡邏警發現後示意熄火接受攔查，但李女不但不停車還加速逃逸。

過了3分鐘後，警方又在北宜公路30.6公里處發現該輛機車，二度要求熄火受檢，但李女再次加速駛離逃逸，並躲到32.7公里處人潮眾多的財茂灣躲藏。警員路過財茂灣時一眼就發現躲在人群中的李女，立即上前怒斥：「跑什麼，我是不是攔妳2次了。」

警方隨即對李女開出無照駕駛、不服取締、未裝設照後鏡、未裝設後反光片、排氣管變更未登記等5張罰單，依法可開罰36700元罰款。另對借車給李女的車主開出允讓駕駛人無照駕駛罰單，可處12000元罰款，總共將開罰近5萬元罰款。