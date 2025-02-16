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士林民宅火災…8歲男童恢復生命徵象 祖父母外出就醫「避劫」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市士林區德行東路一處民宅今午發生火災，警消獲報前往撲救，救出蘇男一家3口送醫，其中8歲男童一度失去呼吸心跳，經搶救後恢復生命跡象，警方表示案發時隔壁鄰居恰好不在家，送醫3人狀況未穩，確切起火原因仍待火場調查釐清。

台北市消防局表示，今早11時24分獲報，指德行東路巷弄內一處民宅冒煙起火，經派消防車21輛、救護車6輛、消防員74人前往撲救，火勢於11時56分撲滅，救出1男、1女、1男童，分別送往台北榮總、新光醫院救治，其中，男童到院前失去呼吸心跳，經搶救後已恢復生命徵象。

據悉，起火民宅為一處5層樓建築，傷者為39歲蘇姓男子、45歲巫姓女子及8歲男童，蘇男及巫女為夫妻檔，原與父母一家5人同住4、5樓的樓中樓中，近期母親受傷住院、父親在醫院照顧，案發時不在家中，同棟1至3樓則是其他住戶居住。

警方表示，獲報後立即派遣警力到場，經了解是民宅4樓冒煙起火，消防隊撲滅火勢後進入現場勘查，並將屋內3人救出送醫，起火原因尚待釐清。

台北市士林區德行東路一處民宅今午發生火災，警消獲報前往撲救，救出蘇男一家3口送醫。記者李隆揆／翻攝
台北市士林區德行東路一處民宅今午發生火災，警消獲報前往撲救，救出蘇男一家3口送醫。記者李隆揆／翻攝
台北市士林區德行東路一處民宅今午發生火災，警消獲報前往撲救，救出蘇男一家3口送醫。記者李隆揆／翻攝
台北市士林區德行東路一處民宅今午發生火災，警消獲報前往撲救，救出蘇男一家3口送醫。記者李隆揆／翻攝

北市 救護車 消防員 火災

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