2年前美福大火惡臭擾民 居民集體求償…今終獲賠償金

2022年美福大火悶燒近1個月，桃園市蘆竹區居民不滿生活品質大受影響，組成自救會向美福提出訴訟。纏訟2年，雙方去年11月和解，今天發放賠償金。自救會長郭姿秀表示，雖曝光度不足，最後加入訴訟的僅67位里民，但小蝦米對抗大鯨魚，如今順利和解，也算是給企業一個教訓，盼中央持續改善法規。

位於桃園蘆竹的美福倉儲2022年3月發生火災，連燒3個禮拜才撲滅，五福里、中山里等周邊居民生活受空汙影響，總共67人組成自救會救償，去年底雙方和解落幕，自救會今天撥交賠償款項給每位自救會成員。

邱姓居民回憶，火災發生後，空氣中瀰漫著濃重的惡臭，情況持續將近1個月才逐漸改善，雖然當初並不太期待能爭取到理想的結果，她仍認為應該堅持到底，如今能夠達成和解，不僅讓美福公司得到警惕，也讓居民獲得應有的尊重。

「終於爭取到該有的權益。」郭姿秀說，火警發生時，許多學生和上班族都受到影響，甚至有人出現噁心想吐等狀況，當時的政府卻對如此嚴重的空汙問題毫無重視，讓周邊居民都很憤慨，更不用說外籍移工根本難以爭取權益，才決定組自救會抗議到底。

郭姿秀表示，官司走了2年多，到最後訴訟協調共67位里民，雖在曝光度不足下，參與人數遠不如預期，但在立委牛煦庭、議員劉勝全協助下，小蝦米最後還是成功對抗大鯨魚，也盼中央持續正視問題、改善法規。

牛煦庭說，民代雖不會直接介入，但會提供必要的資源與法律意見的輔助，未來盼持續推動「消防法」、「空汙法」修正等，徹底避免悲劇重演。