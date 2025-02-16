嘉義8旬老婦打零工維生 深夜過馬路疑違規遭撞身亡
嘉義縣竹崎鄉一名82歲何姓老婦，平時在檳榔集貨場打零工維生，昨晚一如往常杵著拐杖步行外出，在穿越縣道166馬路時，疑沒行人穿越道且闖紅燈，不幸遭轎車撞飛，送醫搶救在今天清晨宣告傷重不治，詳細事故原因仍待警方釐清。
據了解，何婦家住竹崎鄉和平村，距事發地點僅約200公尺，平日於附近檳榔集貨場打零工維生，昨晚她杵拐杖步行外出，沿坑仔坪路準備橫越縣道166線前往竹崎街區，疑似未走行人穿越道，且在紅燈狀態下穿越車道，不幸遭直行轎車撞擊，傷勢相當嚴重。
警方調查，48歲李姓駕駛昨晚9點多開車沿縣道166線西向行駛，經過事發路口時適逢綠燈，直行閃避不及撞上何婦，事故發生後立即報案並協助將傷者送醫，經嘉義基督教醫院全力搶救，仍於今天凌晨傷重不治。確認李男並無酒駕，詳細肇事經過仍待進一步調查。
竹崎分局長吳誌權呼籲，馬路如虎口，民眾夜間步行外出應穿著鮮艷醒目或反光之衣物，提高辨識度，行人穿越馬路應注意左右來車，行走斑馬線，切勿闖紅燈，汽機車駕駛行經路口應減速慢行，以免遇到緊急狀況閃避不及而發生事故，避免憾事發生。
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