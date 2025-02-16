聽新聞
0:00 / 0:00
國道1南向嘉義段起霧7車相撞 5小時後恢復通車
國道一號南向248.2公里嘉義大林路段今天凌晨三時五十分出現濃霧視線不佳，一輛大貨車不慎偏移車道撞及外側護欄，再被一輛聯結車撞上，致大貨車上的貨物散落車道，聯結車摔落邊坡，後方陸續五輛自小客車再撞上散落的貨物，這起七輛大小車意外事故，所幸只造成1人輕傷，案由第四公路警察大隊處理中。
警方指出，國道一號南向248.2公里嘉義大林路段，今天凌晨三時五十分許，一輛營業大貨車疑因分心駕駛，加上當時起濃霧，視線不佳，不慎擦撞外側護欄，孔姓駕駛便將大貨車停於外側車道及路肩之間查看車況。
不料，因濃霧能見度差，後方一輛營業聯結車追撞停在路邊的大貨車後，再擦撞護外側欄衝出邊坡，當時後方有5輛自小客車陸續駛抵現場，也因看不清楚前方，先後撞擊路面的掉落物。
該起事故所幸只造成聯結車周姓駕駛輕傷，七輛車的駕駛人酒測值均為0，國道警方出動吊車經約5小時清理現場，於今早9時50分恢復全線通車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言