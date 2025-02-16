國道1南向嘉義段起霧7車相撞 5小時後恢復通車

國道一號南向248.2公里嘉義大林路段今天凌晨三時五十分出現濃霧視線不佳，一輛大貨車不慎偏移車道撞及外側護欄，再被一輛聯結車撞上，致大貨車上的貨物散落車道，聯結車摔落邊坡，後方陸續五輛自小客車再撞上散落的貨物，這起七輛大小車意外事故，所幸只造成1人輕傷，案由第四公路警察大隊處理中。

警方指出，國道一號南向248.2公里嘉義大林路段，今天凌晨三時五十分許，一輛營業大貨車疑因分心駕駛，加上當時起濃霧，視線不佳，不慎擦撞外側護欄，孔姓駕駛便將大貨車停於外側車道及路肩之間查看車況。

不料，因濃霧能見度差，後方一輛營業聯結車追撞停在路邊的大貨車後，再擦撞護外側欄衝出邊坡，當時後方有5輛自小客車陸續駛抵現場，也因看不清楚前方，先後撞擊路面的掉落物。