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欲繞過排隊進停車場車流 中和垃圾車超車不慎猛撞公車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市64歲游男昨天晚間駕駛垃圾車執行垃圾清運任務，行經中和區中安街時因欲繞過排隊進入停車場車輛，游男向左偏跨越對向車道欲超車，不慎擦撞對向1輛公車及路邊1輛機車，所幸未造成人員傷亡。雙方酒測值為0，肇責部分正由警方調查。

據了解，任職環保局清潔隊的64歲游男，昨天晚間7時許駕駛垃圾車沿中和區中安街往永貞路方向執行清運任務。因中安街上正有車輛排隊欲進入停車場，游男為繞過停等車輛於是向左偏行跨入對向車道。

不料此時對向正好有1輛公車駛來，垃圾車不慎與公車發生擦撞，再撞上停在路邊1輛機車，所幸游男與公車駕駛楊男（54歲）及公車上乘客均未受傷。中和警到場經酒測雙方均未喝酒，警方依規定進行採證測繪，肇責歸屬正由警方調查中。

垃圾車跨入對向車道欲超車時擦撞公車。記者黃子騰／翻攝
垃圾車跨入對向車道欲超車時擦撞公車。記者黃子騰／翻攝
垃圾車與公車發生擦撞，波及路邊停放的1輛機車。記者黃子騰／翻攝
垃圾車與公車發生擦撞，波及路邊停放的1輛機車。記者黃子騰／翻攝

中和 公車 垃圾車

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