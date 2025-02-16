欲繞過排隊進停車場車流 中和垃圾車超車不慎猛撞公車

新北市64歲游男昨天晚間駕駛垃圾車執行垃圾清運任務，行經中和區中安街時因欲繞過排隊進入停車場車輛，游男向左偏跨越對向車道欲超車，不慎擦撞對向1輛公車及路邊1輛機車，所幸未造成人員傷亡。雙方酒測值為0，肇責部分正由警方調查。

據了解，任職環保局清潔隊的64歲游男，昨天晚間7時許駕駛垃圾車沿中和區中安街往永貞路方向執行清運任務。因中安街上正有車輛排隊欲進入停車場，游男為繞過停等車輛於是向左偏行跨入對向車道。