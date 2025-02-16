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台北葫蘆寺進香團24輕重傷 公路局：司機無酒駕
台北葫蘆寺進香團南下北港進香，昨晚因沒房間先暫住嘉義，今早出發前往北港時，2輛遊覽車在路上發生嚴重車禍，疑因濃霧煞車不及在路口追撞轎車，遊覽車車頭嚴重變形，司機及導遊重傷受困，進香團24人輕重傷送醫。交通部公路局今表示，已成立「遊覽車甲級事故應變小組」，聯繫處理後續傷患就醫及事故善後事宜。
公路局說，今天早上7時58分許，嘉義新港發生台北葫蘆寺進香團2輛遊覽車與1輛自小客車追撞事故，造成24人受傷，公路局接獲通報後即與相關監理所成立「遊覽車甲級事故應變小組」，聯繫處理後續傷患就醫及事故善後事宜。
公路局指出，2輛遊覽車內乘客共有73人，另有駕駛2人、導遊2人，總計77人。
另外，未受傷乘客已安排車輛接駁既定進香行程，嘉義區監理所及遊覽車公司也已派員分赴各醫院探視慰問傷患，本次事故疑似為駕駛未注意車前狀況造成追撞，確切原因尚待警察單位調查。
公路局表示，本次事故2輛車分別為龍泰通運有限公司KAB-8080號遊覽車，111年4月出廠，車輛車籍正常，駕駛員駕籍正常；華晉通運有限公司KAC-0963號遊覽車，112年5月出廠，車輛車籍正常，駕駛員駕籍正常，駕駛皆無酒駕情況。
公路局強調，已要求遊覽車公司妥善處理相關傷者就醫及後續理賠事宜，另已責請轄管監理所於2月17日上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至該事故業者公司進行安全管理查核，以督促業者改善行車安全，避免事故再次發生。
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