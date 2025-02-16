真的不適任！ 他參加國中公民老師甄選失利 竟揚言放炸彈

李姓男子參加新北市萬里國中公民教師甄選，得知未錄取，質疑「什麼爛學校」，還揚言在校門口放炸彈。警方依恐嚇罪嫌將他送辦，檢察官複訊後諭知3萬元交保。萬中校長馮麗慧今天表示，可以理解李男未錄取的心情，但恐嚇危害師生安全，讓人難以原諒。

李姓男子承認在電話中提及「放炸彈」，但只是宣洩不滿，並非真的要去萬里國中放炸彈。

萬里國中辦理113學年度第2學期公民科代課教師甄選，李男有意爭取這項工作，12日下午到學校參加甄選，先由學務和教務主任面談，觀看試教後，初步覺得有疑慮。

馮麗慧說，她在和李男面談時，告知若錄取，除了要擔任公民老師，也要兼任職探中心組長，詢問能否勝任。李男回答可能沒有辦法勝任，雙方就結束對話。因為先前覺得李男試教有點問題，所以當天就決定「不會錄取他」。

馮麗慧表示，13日下午5點多她在校長室接到李男接連打來4通電話，第1通接通後，李說「這邊電話太吵了」，先掛斷，不久又打來第2通電話，詢問是否錄取。她告訴李男未錄取，李男的口氣似乎有點生氣，說「你們這樣子不行、你們不夠格喔」，然後掛掉電話。

剛掛斷電話不久，馮麗慧又接到李男打來的第3通電話，李說他擁有普通高中的教師證，「是我不要你們，不是你們不錄取我」、「你們這個什麼爛學校、不夠格」，然後就掛斷電話。

馮麗慧認為，李男打來的前3通電話，口氣雖然不和善，且有情緒化用語，但可以理解他是未錄取的反應，沒想到又接到李男打來的第4通電話，李說忘了告訴她，會在校門口放炸彈，回去的時候最好小心一點。

馮麗慧表示，李男說到要「放炸彈」，實在是太可惡了，因為求職不順，再生氣也不能講這種話。李男放話危害師生安全，她馬上回報教育局並報案，隔天新北市學生校外會的教官也到學校駐守協助。