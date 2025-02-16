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濃霧天氣「撞」況連連 嘉市轎車撞微型電動二輪車1人受傷
氣象署凌晨發布濃霧特報示警，雲嘉交界國道中山高，以及嘉縣新港鄉，接連發生2起重大車禍24人受傷，濃霧天氣「撞」況連連，清晨嘉義市區也發生轎車擦撞微型電動二輪車1人受傷車禍。
嘉市消防局說，清晨6時38分受理民眾報案指稱，忠孝路和博東路的交叉路口車禍，第二消防大隊後湖分隊救護人員抵達現場，發現為微型電動二輪車與轎車擦撞事故，80歲女騎士受傷倒臥路邊待救護。
老婦肢體髖骨疼痛，轎車駕駛人說，當時天氣起大霧，視線不佳，看到阿婆來不及煞車就撞上了。救護人員給予傷者保暖、心理支持、生命徵象監測等，送嘉基醫院治療，肇事原因警方調查，呼籲濃霧天，開車減速慢行，開啟霧燈，保持安全車距，以確保行車安全。
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