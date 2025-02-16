快訊

文化衝擊！美國婆婆來台旅遊 搭高鐵1狀況好奇：不能有聲音？

新光樓管疑「監工」罹難 前樓管坦言：工作包山包海…

日春木瓜牛奶「木瓜發霉、執行長過世」！業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

濃霧天氣「撞」況連連 嘉市轎車撞微型電動二輪車1人受傷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

氣象署凌晨發布濃霧特報示警，雲嘉交界國道中山高，以及嘉縣新港鄉，接連發生2起重大車禍24人受傷，濃霧天氣「撞」況連連，清晨嘉義市區也發生轎車擦撞微型電動二輪車1人受傷車禍。

嘉市消防局說，清晨6時38分受理民眾報案指稱，忠孝路和博東路的交叉路口車禍，第二消防大隊後湖分隊救護人員抵達現場，發現為微型電動二輪車與轎車擦撞事故，80歲女騎士受傷倒臥路邊待救護。

老婦肢體髖骨疼痛，轎車駕駛人說，當時天氣起大霧，視線不佳，看到阿婆來不及煞車就撞上了。救護人員給予傷者保暖、心理支持、生命徵象監測等，送嘉基醫院治療，肇事原因警方調查，呼籲濃霧天，開車減速慢行，開啟霧燈，保持安全車距，以確保行車安全。

濃霧天氣「撞」況連連，清晨嘉義市區發生轎車擦撞微型電動二輪車1人受傷車禍。記者魯永明／翻攝
濃霧天氣「撞」況連連，清晨嘉義市區發生轎車擦撞微型電動二輪車1人受傷車禍。記者魯永明／翻攝
濃霧天氣「撞」況連連，清晨嘉義市區發生轎車擦撞微型電動二輪車1人受傷車禍。記者魯永明／翻攝
濃霧天氣「撞」況連連，清晨嘉義市區發生轎車擦撞微型電動二輪車1人受傷車禍。記者魯永明／翻攝

車禍 電動

延伸閱讀

國民小吃雞肉飯文化路夜市觀光吸客 嘉市旅宿家數突破百家創新紀錄

台北葫蘆寺到北港進香遇劫 驚險回憶：沒房間才住嘉義

西濱快速路4年前因濃霧釀2死8傷 警提醒遇霧氣保命法

中部濃霧特報氣象署示警 國1及嘉縣接連2起重大車禍

相關新聞

北市士林傳火警濃煙密布有人在陽台呼救 5歲童OHCA

台北市消防局在早上11點24分據報，士林區德行東路一處社區住宅傳火警，有人在陽台呼救，鄰居立即報警，消防局在30分鐘號後...

台北進香團車禍23輕重傷 葫蘆寺董座曝心情…行程照走

台北葫蘆寺進香團南下北港進香，今早前往北港時，2輛遊覽車在路上發生嚴重車禍。台北葫蘆寺董事長郭江源表示，這次的進香團行程...

專挑低限速路段抓超速？民眾批「搶錢」 地點曝 警方回應了

台南警方連日在國道附近低速線路段，用活動照相器材取締超速，引發民怨。許多民眾質疑速限不合理、警方專挑「速限50公里、不易...

欲繞過排隊進停車場車流 中和垃圾車超車不慎猛撞公車

新北市64歲游男昨天晚間駕駛垃圾車執行垃圾清運任務，行經中和區中安街時因欲繞過排隊進入停車場車輛，游男向左偏跨越對向車道...

台北葫蘆寺進香團24輕重傷 公路局：司機無酒駕

台北葫蘆寺進香團南下北港進香，昨晚因沒房間先暫住嘉義，今早出發前往北港時，2輛遊覽車在路上發生嚴重車禍，疑因濃霧煞車不及...

真的不適任！ 他參加國中公民老師甄選失利 竟揚言放炸彈

李姓男子參加新北市萬里國中公民教師甄選，得知未錄取，質疑「什麼爛學校」，還揚言在校門口放炸彈。警方依恐嚇罪嫌將他送辦，檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。