濃霧天氣「撞」況連連 嘉市轎車撞微型電動二輪車1人受傷

氣象署凌晨發布濃霧特報示警，雲嘉交界國道中山高，以及嘉縣新港鄉，接連發生2起重大車禍24人受傷，濃霧天氣「撞」況連連，清晨嘉義市區也發生轎車擦撞微型電動二輪車1人受傷車禍。

嘉市消防局說，清晨6時38分受理民眾報案指稱，忠孝路和博東路的交叉路口車禍，第二消防大隊後湖分隊救護人員抵達現場，發現為微型電動二輪車與轎車擦撞事故，80歲女騎士受傷倒臥路邊待救護。