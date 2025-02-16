台北進香團車禍23輕重傷 葫蘆寺董座曝心情…行程照走
台北葫蘆寺進香團南下北港進香，今早前往北港時，2輛遊覽車在路上發生嚴重車禍。台北葫蘆寺董事長郭江源表示，這次的進香團行程兩天，今天是第二天卻遇上車禍，由於信眾香客傷勢均輕傷，進香行程照走，預計今晚就會北返。
董事長郭江源說，這次南下北港進香發生車禍，信眾香客的心情當然會受影響，不過「還好啦，大家都....發生這樣的事不然怎麼辦」，接下來的進香行程還是照走。
郭說，這次的葫蘆寺進香團有十輛車，包括8輛遊覽車、及2輛大卡車，發生車禍的這2輛遊覽車是來扛神轎的轎班人員，司機跟導遊傷勢比較嚴重，應都沒有生命危險，不過香客都沒受到影響，目前行程照走，進香行程會參拜6間廟，中午到新港奉天宮，之後還會到大甲、白沙屯，預計晚間就會回台北葫蘆寺。
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