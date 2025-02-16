台北進香團車禍23輕重傷 葫蘆寺董座曝心情…行程照走

台北葫蘆寺進香團南下北港進香，今早前往北港時，2輛遊覽車在路上發生嚴重車禍。台北葫蘆寺董事長郭江源表示，這次的進香團行程兩天，今天是第二天卻遇上車禍，由於信眾香客傷勢均輕傷，進香行程照走，預計今晚就會北返。

董事長郭江源說，這次南下北港進香發生車禍，信眾香客的心情當然會受影響，不過「還好啦，大家都....發生這樣的事不然怎麼辦」，接下來的進香行程還是照走。