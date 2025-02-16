影／台中男酒後衝撞人行道翻車 疑車速過快釀4傷

台中市陳姓男子在今天凌晨酒後開車載3人，行經西屯區中科路近環中路時，疑車速過快，撞上人行道後翻覆，車內4人受到輕重傷，警方調查，陳有酒精濃度，全案警詢後將依公共危險罪送辦。

第六警分局何安所在今天凌晨2時許獲報，西屯區中科路發生一起翻車事故，警方到場時發現，車內楊姓女乘客（24歲）已被送往中國醫藥大學附設醫院急救，另外陳姓駕駛（24歲）、陳姓乘客（21歲）、陳女（24歲）仍在現場，受有程度不等傷勢。

警方調查，陳男有酒精濃度，濃度超標，初判是喝酒後行經案發地點時，車速過快、未注意車前狀況，撞上人行道後翻覆，但未波及其他人車。

現場陳姓駕駛是肩胛骨骨折、乘客陳男是腰部挫傷、陳女是左肩挫傷、楊女則是顱內出血、左手骨折，

警方戒護陳男就醫後，將在警詢後依公共危險罪送辦，另外也對陳男及乘客等4人，掣單告發。