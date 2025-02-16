台灣燈會擠爆！5歲童走失原地大哭 背出家世警火速尋親

2025台灣燈會在桃園青埔高鐵站周邊盛大舉辦，周末湧入大量人潮，一名5歲女童與家人一同賞燈，卻因人潮眾多不慎走失，在原地嚎啕大哭，員警發現後立即將她帶往機動派出所，所幸女童對於家裡資訊記得一清二楚，讓員警火速聯繫上家人團聚，結束驚魂。

5歲吳姓女童昨下午5時40許逛台灣燈會青塘園展區，不慎和父母走失，著急嚎啕大哭，熱心民眾發現馬上將她送至文德路及高鐵南路一段機動派出所，執勤員警立即上前安撫吳小妹情緒並詢問吳小妹名字、走失地點、父母姓名與電話，經過廣播聯繫吳爸爸隨即前來機動派出所將女童領回，她也擦乾眼淚謝謝警察大哥哥大姐姐的幫助。

同日晚間7時46分，中路派出所員警於皮卡丘燈區巡邏，一名王姓婦人向其請求協助，表示8歲男童不慎與家人走失，經員警聯繫確認中壢區洽溪路與青埔路一段服務區有位走失的小朋友特徵與王姓男童相符相符，立即帶著王婦前往認領，順利讓男童與家人團聚。