快訊

手機上的病菌數量超乎想像 專家教你如何正確消毒才能滅菌

學界培育新人難用 「3+2新五專」能解港口缺工問題？

NBA／一個人的武林！麥克朗4灌震撼全球 史無前例灌籃大賽3連霸

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣燈會擠爆！5歲童走失原地大哭 背出家世警火速尋親

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

2025台灣燈會在桃園青埔高鐵站周邊盛大舉辦，周末湧入大量人潮，一名5歲女童家人一同賞燈，卻因人潮眾多不慎走失，在原地嚎啕大哭，員警發現後立即將她帶往機動派出所，所幸女童對於家裡資訊記得一清二楚，讓員警火速聯繫上家人團聚，結束驚魂。

5歲吳姓女童昨下午5時40許逛台灣燈會青塘園展區，不慎和父母走失，著急嚎啕大哭，熱心民眾發現馬上將她送至文德路及高鐵南路一段機動派出所，執勤員警立即上前安撫吳小妹情緒並詢問吳小妹名字、走失地點、父母姓名與電話，經過廣播聯繫吳爸爸隨即前來機動派出所將女童領回，她也擦乾眼淚謝謝警察大哥哥大姐姐的幫助。

同日晚間7時46分，中路派出所員警於皮卡丘燈區巡邏，一名王姓婦人向其請求協助，表示8歲男童不慎與家人走失，經員警聯繫確認中壢區洽溪路與青埔路一段服務區有位走失的小朋友特徵與王姓男童相符相符，立即帶著王婦前往認領，順利讓男童與家人團聚。

警方呼籲，假日期間燈會湧現眾多人潮，家長多注意小朋友動向，避免與家人分散，若有狀況可立即向員警或服務站反映求助，員警及服務人員會第一時間提供相關協助。

2025台灣燈會周末湧入大量人潮，一名5歲女童走失在原地嚎啕大哭，警協助尋親。記者周嘉茹／翻攝
2025台灣燈會周末湧入大量人潮，一名5歲女童走失在原地嚎啕大哭，警協助尋親。記者周嘉茹／翻攝

台灣燈會 女童 家人

延伸閱讀

2025設立家庭睡眠目標3守則 讓全家大小一夜好眠到天亮

500組早產兒家庭齊聚高雄 期待社會關注照護問題

高凌風女兒結婚了！喜嫁艾美獎導演「正式成為楊太太」

增購流感疫苗開打倒數 醫曝打氣仍在 民眾偏好細胞疫苗

相關新聞

國道1雲嘉段起大霧 9輛大車小車發生追撞事故

國道1雲嘉交界路段南向248.5公里處，今天凌晨起大霧，疑因視線不佳，一輛大貨車和聯結車發生追撞摔落邊坡，車上所載物品掉...

嘉縣新港2輛進香團遊覽車與轎車追撞 傳20人輕重傷

嘉義縣消防局上午7時58分獲報，新港鄉縣159與縣166交叉路，發生2輛進香團遊覽車與1轎車追撞重大車禍，造成1名遊覽車...

桃園7旬翁路邊起步撞飛機車 竟來回倒車輾壓騎士

阿北出事了！7旬葉翁某晚在桃園蘆竹區文中路一段路旁將車駛入車道，意外撞上後方同向直行機車，年輕騎士人車噴飛倒地，詎料，葉...

墜海勇鷹至今無痕跡 空軍前副司令張延廷曝原因

空軍台東志航基地1架勇鷹高教機昨在台東都蘭鼻外海失事墜海，少校訓練官林瑋跳傘獲救，軍方及海巡前往失事點搜尋，截至今天早上...

專挑低限速路段抓超速？民眾批「搶錢」 地點曝 警方回應了

台南警方連日在國道附近低速線路段，用活動照相器材取締超速，引發民怨。許多民眾質疑速限不合理、警方專挑「速限50公里、不易...

台北葫蘆寺到北港進香遇劫 驚險回憶：沒房間才住嘉義

台北葫蘆寺進香團南下北港進香，昨晚因沒房間先暫住嘉義，今早出發前往北港時，2輛遊覽車在路上發生嚴重車禍，疑因濃霧煞車不及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。