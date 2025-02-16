高雄女駕駛撿手機撞行人遭諷三寶 網歪樓指這裡很奇葩

李姓女子11日上午近11時許駕車行經高市鼎泰街巷弄，因撿拾掉落腳踏墊的手機，車撞上走在路中央的陳姓男子，陳摔倒自行爬起，事故影片今在社群流傳，網諷雙方都是三寶；因路中有個擺放桌椅的小圓環，不少網友歪樓笑稱「這設計也太奇葩」。

網路社群Threads今網友貼出一則影片，指雨刷刷的好哭啊，只見影片中，一名男子悠哉走在鼎泰街巷弄沒有斑馬線的路中央，隨後一輛轎車緩緩駛來，駕駛似乎沒看到男子正在過馬路，竟直接撞上男子，男子遭撞從引擎蓋摔到地上，隨後又自行爬起，扶著腰際走到左側路邊猛瞪眼瞧著轎車，轎車則卡在路中小圓環停下。

影片引起不少網友發言討論，有網友批評「撞剛好而已，路那麼大條，你偏偏要走路中間，這次遇到比你還瘋的人了吧！」、「轎車駕駛和行人都是馬路三寶」、「車跟導彈一樣朝著阿伯就這樣撞上去了」。

但有不少網友歪樓認為「路中央的小圓環設計很奇葩」，有網友指，「車就算沒撞到行人，也會直接撞上中間那個奇怪的小圓環」、「為什麼馬路中央出現圓環，上面還有好幾張桌椅，是要叫人過去坐嗎？」、「在馬路中間設座位，天才」、「那個圓環設在那裡，還有椅子可以坐，是觀賞自撞分隔島熱區門票位嗎？」、「到底是怎麼樣的緣分，把他們湊在一起」。

轄區三民二警分局指出，這起事故發生在昨天上午10時59分許，警方調查，當時李姓女子（45歲）駕車直行行駛於鼎泰街由北往南方向，撞上行走於鼎泰街上的陳姓男子（45歲），陳男送醫後無大礙。

警方到場測繪，經實施酒精呼氣測試，駕駛李女酒測值為零，李聲稱當時為了撿手機未注意前方狀況，不小心撞上陳男；警方初步研判行人陳男未依規定擅自穿越車道，違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第3款規定，開出可處500元罰鍰的罰單。