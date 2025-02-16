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高雄女子蚵子寮漁港載浮載沉 海巡人員緊急救援

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高雄蔡姓女子今天上午7時許，在蚵子寮漁港落海，漁港安檢所人員看到她在海中載浮載沉，立刻攜帶救生裝備前往救援，將蔡女救上停泊在港邊的舢舨上。海巡署南部分署第一岸巡隊表示，蔡女無明顯外傷，但意識較為模糊，幸經送醫治療後無大礙。

蔡姓女子（69歲）今天上午7時許，不明原因墜落到蚵子寮漁港海中，蔡女沒有呼救，但南部分署第一一岸巡隊蚵子寮漁港安檢所人員看到她在海中漂浮，立刻啟動聯合救援機制，通報高市消防局等相關單位到場。

安檢所人員隨即攜帶救生裝備前往救援，並將蔡女救上停泊在岸邊的舢舨上，持續安撫蔡女並提供保暖衣物給她以避免失溫；高市消防局第四大隊梓官分隊初步檢視，蔡女無明顯外傷，但因意識較為模糊，以救護車將她送往國軍左營總醫院，經治療後蔡婦已無大礙，兒子也趕往醫院照顧。

南部分署第一一岸巡隊表示，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將秉持著「時間即生命，速度即希望」精神，立即派員進行救援任務，確保民眾生命、財產安全。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

蔡姓女子被救起時一度意識較為模糊，救護人員以救護車將她送往醫院治療，現已恢復無大礙。圖／海巡南部分署第一一岸巡隊提供
蔡姓女子被救起時一度意識較為模糊，救護人員以救護車將她送往醫院治療，現已恢復無大礙。圖／海巡南部分署第一一岸巡隊提供
蚵子寮漁港安檢所人員救起蔡姓女子，持續安撫她的情緒，並提供保暖衣物給她，避免失溫。圖／海巡南部分署第一一岸巡隊提供
蚵子寮漁港安檢所人員救起蔡姓女子，持續安撫她的情緒，並提供保暖衣物給她，避免失溫。圖／海巡南部分署第一一岸巡隊提供

安檢 海巡署

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