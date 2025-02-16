豐原轉運中心半夜警報大響50分鐘居民嚇醒 竟是新來保全誤觸

台中新光三越百貨發生氣爆嚴重死傷意外，公共場所安全更受重視，豐原轉運中心今天凌晨火災警報器大響，附近居民嚇醒，警報聲持續50分鐘，台中市府今天查出，竟是一名新到任的保全誤觸引起。

住在豐原轉運中心附近居民表示，今天凌晨已入睡，聽到一陣警報聲後，電腦人聲音隨即通報火災，請大家疏散，他立刻醒來開窗查看，往豐原車站和轉運中心方向看，沒看到火光，心裡仍擔心，等了10分鐘不見消防人車到場，研判應是誤報，但警報聲響很久，很多居民久久不敢再睡。

台中市府交通局表示，豐原轉運中心有一名新到任保全，今天凌晨在轉運中心誤觸，造成火災警報器響，他不知如何解除，造成警報器響很久，造成附近居民困擾，交通局致歉。