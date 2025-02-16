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墜海勇鷹至今無痕跡 空軍前副司令張延廷曝原因

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

空軍台東志航基地1架勇鷹高教機昨在台東都蘭鼻外海失事墜海，少校訓練官林瑋跳傘獲救，軍方及海巡前往失事點搜尋，截至今天早上10點，未發現油漬及機骸。空軍前副司令張延廷說，不排除機體保持相當完整。

張延廷說，若海面連油漬都沒有，有可能墜海後整架飛機都保持相當完整，畢竟這架勇鷹是剛起飛狀態，處於低高空，相對重力加速度的撞擊力道就小，再來墜海角度和機體流線，也降低了飛機撞擊面積，所以搜尋至今一點痕跡都沒發現。

昨天勇鷹墜海失事後，軍方及海巡第一時間派遣艦艇及人員前往失事海域及岸際搜尋，希望能再第一時間找到相關線索，不過，截至今天上午10點，都未發現任何東西，就連油漬也沒發現，令搜尋小組匪夷所思。

軍方表示，今日將調派遣具聲納接收功能艦艇，展開機骸搜尋標定，一旦標定位置完成，就會委請民間打撈公司討論，盡快將機體打撈上岸釐清事故原因。另平安獲救的訓練官林瑋，健康狀況逐漸良好，院方持續觀察評估。

軍方及海巡前往勇鷹高教機失事點搜尋，截至今天早上10點，仍未發現油漬及機骸線索。記者尤聰光／攝影
軍方及海巡前往勇鷹高教機失事點搜尋，截至今天早上10點，仍未發現油漬及機骸線索。記者尤聰光／攝影

勇鷹 台東志航基地 海巡

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