台北葫蘆寺到北港進香遇劫 驚險回憶：沒房間才住嘉義

台北葫蘆寺進香團南下北港進香，昨晚因沒房間先暫住嘉義，今早出發前往北港時，2輛遊覽車在路上發生嚴重車禍，疑因濃霧煞車不及在路口追撞轎車，遊覽車車頭嚴重變形，司機及導遊重傷受困，進香團23人輕重傷送醫。

據了解，進香團來自台北葫蘆寺，2輛遊覽車共載77人，昨天南下北港進香，因北港房間數不夠、沒地方住，才會先住在嘉義，今早出發前往北港時，在路上發生嚴重車禍，進香團共23人受傷送醫，許多人坐在路邊驚魂未定。

警消指出，遊覽車司機手腳撕裂傷、導遊女子雙腳骨折，2人重傷送醫，以及遊覽車上21人輕傷送醫；另還有被追撞的轎車，後座1名乘客輕傷送醫。總共有24人分別受輕重傷，出動11個分隊將傷患分送至嘉義長庚等醫院。