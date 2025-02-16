西濱快速路4年前因濃霧釀2死8傷 警提醒遇霧氣保命法

2021年2月21日上午，嘉義縣台61線西部濱海快速公路北上254公里發生20輛大小車追撞，造成2死、8傷。警方調查現場濃霧、視線不佳及未保持車距釀禍。今天開春2月16日，凌晨、上午，國道中山高及嘉義縣新港鄉也在濃霧天氣，發生2起重大車禍；開車遇濃霧怎麼辦？警方提醒，務必減速，拉大車距並開霧燈。

4年前西濱快速公路連環車禍，時任交通部長林佳龍召開2次會議，拍板西濱增設能見度儀（濃霧偵測器）等6項改善計畫。研判車禍原因是濃霧造成視線不佳。

警方說，起大霧或濃霧時，能見度均在500公尺以下，對行車視線影響甚大，用路人應注意，確保行車安全：能見度不佳時，應即開亮大燈、霧燈及危險警告燈，提醒後方來車；能見度太差，應從最近交流道駛離高速公路或快速公路，避免將車輛停在路肩。

濃霧中行車，應保持較長跟車距離，小心駕駛，避免變換車道，切勿緊急煞車，或將車輛停於車道上，維護行車安全；行車途中隨時收聽路況廣播或路況報導，注意高速公路沿線提供資訊提早獲知路況，除了能事先有心理準備，也能進行相關的防範措施。