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西濱快速路4年前因濃霧釀2死8傷 警提醒遇霧氣保命法

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

2021年2月21日上午，嘉義縣台61線西部濱海快速公路北上254公里發生20輛大小車追撞，造成2死、8傷。警方調查現場濃霧、視線不佳及未保持車距釀禍。今天開春2月16日，凌晨、上午，國道中山高及嘉義縣新港鄉也在濃霧天氣，發生2起重大車禍；開車遇濃霧怎麼辦？警方提醒，務必減速，拉大車距並開霧燈。

4年前西濱快速公路連環車禍，時任交通部長林佳龍召開2次會議，拍板西濱增設能見度儀（濃霧偵測器）等6項改善計畫。研判車禍原因是濃霧造成視線不佳。

警方說，起大霧或濃霧時，能見度均在500公尺以下，對行車視線影響甚大，用路人應注意，確保行車安全：能見度不佳時，應即開亮大燈、霧燈及危險警告燈，提醒後方來車；能見度太差，應從最近交流道駛離高速公路或快速公路，避免將車輛停在路肩。

濃霧中行車，應保持較長跟車距離，小心駕駛，避免變換車道，切勿緊急煞車，或將車輛停於車道上，維護行車安全；行車途中隨時收聽路況廣播或路況報導，注意高速公路沿線提供資訊提早獲知路況，除了能事先有心理準備，也能進行相關的防範措施。

警方表示，若不幸發生車禍，在車輛還能移動下，應先拍攝車禍現場照片，接著盡快把車輛移到路肩，避免後車發生追撞；若車輛損壞，但人可以下車移動，就要避免停留車子附近，避免發生追撞遭到波及傷亡。

嘉縣新港鄉縣159與縣166交叉路，發生2輛遊覽車與1轎車追撞重大車禍，造成23人輕重傷。記者魯永明／翻攝
嘉縣新港鄉縣159與縣166交叉路，發生2輛遊覽車與1轎車追撞重大車禍，造成23人輕重傷。記者魯永明／翻攝
嘉縣新港鄉縣159與縣166交叉路，發生2輛遊覽車與1轎車追撞重大車禍，造成23人輕重傷。記者魯永明／翻攝
嘉縣新港鄉縣159與縣166交叉路，發生2輛遊覽車與1轎車追撞重大車禍，造成23人輕重傷。記者魯永明／翻攝

嘉義 車禍 高速公路

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