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雲林這個「狀元村」廟會出現打架 警方快打部隊抓回3人

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港分局2月15日凌晨1時許接獲報案「水林鄉蕃薯寮順天宮前疑有民眾爭吵打架」，馬上啟動快打機制派遣優勢警力控制現場，並帶回滋事者釐清案情，初步了解疑因參加廟會的人起口角衝突，滋事的3人依違反社會秩序法移送法辦。

雲林縣水林鄉蕃薯厝地靈人傑，小小村子，卻出了不少檢察官、法官和醫師，長久來被稱是雲林的「狀元村」，每年元宵節該村的蕃薯寮順天宮都會舉辦盛大的射火馬等傳統習俗慶元宵保平安，吸引不少遊客觀賞，也是該村年度盛事。

昨天凌晨約1時許，廟會結束後，傳出有人在廟前打架事件，北港分局獲報出動快打部隊趕往處理，並將現場滋事者帶回偵訊釐清，經初步調查，係因黃姓被害人先前於網路與李姓犯嫌有口角糾紛，15日凌晨雙方又於廟會相遇，一言不合進而衍生衝突。

警方經調閱監視器釐清現場實際動手者有3人，其餘在場者皆以勸架為主，經警詢後依妨害秩序罪嫌移送雲林地檢署法辦。

雲林縣蕃薯寮元宵廟會發生打架事件，北港分局火速趕往處理並帶回相關人員偵訊。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣蕃薯寮元宵廟會發生打架事件，北港分局火速趕往處理並帶回相關人員偵訊。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣蕃薯寮元宵廟會發生打架事件，北港分局火速趕往處理並帶回相關人員偵訊。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣蕃薯寮元宵廟會發生打架事件，北港分局火速趕往處理並帶回相關人員偵訊。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣蕃薯寮元宵廟會發生打架事件，北港分局火速趕往處理並帶回相關人員偵訊。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣蕃薯寮元宵廟會發生打架事件，北港分局火速趕往處理並帶回相關人員偵訊。記者蔡維斌／翻攝

元宵節 雲林

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