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嫌鄰居養的貓太吵丟石砸貓 高雄7旬翁慘遭貓主人踹傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

74歲鄭姓老翁今凌晨疑因嫌鄰居吳姓男子飼養的貓深夜叫聲太吵，朝貓丟石頭，吳男不滿愛貓遭欺負，出腳將鄭踹倒在地，造成鄭翁右側髖關節及雙手挫傷；警方獲報將吳男帶返所，警詢後依傷害、違反社會秩序維護法移送；鄭翁則通報動保處裁處。

左營警分局調查， 家住左營區蓮潭路的鄭姓老翁今天凌晨1時許，疑因嫌隔壁鄰居吳姓男子（38歲）飼養的貓叫聲太吵，用石塊朝貓丟擲，吳男發現和鄭翁起口角衝突。

吳不滿愛貓遭鄭翁欺負，怒氣難抑，一腳將鄭翁踹倒在地，導致鄭右側髖關節及雙手擦挫傷，倒地不起，轄區左營派出所獲報趕抵現場，救護車將受傷的鄭翁送醫治療，幸無大礙。

警方將吳男帶回警所，由於鄭翁堅持提告，警詢後，依傷害及違反社維法中加暴行於人移送橋頭地檢署偵辦；另鄭翁以石塊砸貓的行為已違反動物保護法，另通報動保處調查裁處。

74歲鄭姓老翁今凌晨疑因嫌鄰居吳姓男子飼養的貓深夜叫聲太吵，朝貓丟石頭，遭吳男踹傷在地，警消到場處理，鄭翁被送醫治療。記者石秀華／翻攝
74歲鄭姓老翁今凌晨疑因嫌鄰居吳姓男子飼養的貓深夜叫聲太吵，朝貓丟石頭，遭吳男踹傷在地，警消到場處理，鄭翁被送醫治療。記者石秀華／翻攝
74歲鄭姓老翁今凌晨疑因嫌鄰居吳姓男子飼養的貓深夜叫聲太吵，朝貓丟石頭，遭吳男踹傷在地，警消到場處理，鄭翁被送醫治療。記者石秀華／翻攝
74歲鄭姓老翁今凌晨疑因嫌鄰居吳姓男子飼養的貓深夜叫聲太吵，朝貓丟石頭，遭吳男踹傷在地，警消到場處理，鄭翁被送醫治療。記者石秀華／翻攝
74歲鄭姓老翁今凌晨疑因嫌鄰居吳姓男子飼養的貓深夜叫聲太吵，朝貓丟石頭，遭吳男踹傷在地，警消到場處理，鄭翁被送醫治療；圖為吳男被警方帶回警所。記者石秀華／翻攝
74歲鄭姓老翁今凌晨疑因嫌鄰居吳姓男子飼養的貓深夜叫聲太吵，朝貓丟石頭，遭吳男踹傷在地，警消到場處理，鄭翁被送醫治療；圖為吳男被警方帶回警所。記者石秀華／翻攝

提告 鄰居

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