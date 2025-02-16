快訊

蘋果對決三星「AI去背誰最強」？實測結果曝光 鐵粉喊「想跳槽了」

中職／猿隊交流賽先發名單出爐 3棒重任交給18歲新人張趙紘

台特戰隊巾幗不讓鬚眉 女連長率男兵戰訓成國軍之光

中部濃霧特報氣象署示警 國1及嘉縣接連2起重大車禍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義氣象站說，氣象署凌晨零時21分發布新竹以南濃霧特報，到上午8時多解除；濃霧天氣開車不安全，國道中山高雲嘉交界路段發生9輛大小車追撞，接著上午7時多，嘉縣新港鄉縣159與縣166交叉路，發生2輛遊覽車與1轎車追撞重大車禍，造成23人輕重傷，2件車禍是否與濃霧天氣有關，待警方調查釐清。

嘉義氣象站說，天空中水氣遇低溫凝結產生微小顆粒，懸浮在天空中形成濃霧，氣象署凌零零時21分發布新竹以南濃霧特報，直到上午8時多解除，春天天氣變化大，容易產生濃霧，開車視線不佳，要特別小心。

國道中山高雲嘉交界路段南向248.5公里處，凌晨起大霧，疑因視線不佳，1輛大貨車和聯結車發生追撞摔落邊坡，接連9大小車追撞，車上所載物品掉落國道上，後方陸續有來車，看不見撞上，全案由國道警察局處理中。

嘉縣消防局上午7時58分獲報，新港鄉縣159與縣166交叉路，發生2輛遊覽車與1轎車追撞重大車禍，造成1名遊覽車司機及1名車掌重傷，20多名乘客輕傷，分別送嘉義長庚等醫院，車禍原因警方調查處理中。

嘉縣新港鄉縣159與縣166交叉路，發生2輛遊覽車與1轎車追撞重大車禍，造成23人輕重傷。記者魯永明／翻攝
嘉縣新港鄉縣159與縣166交叉路，發生2輛遊覽車與1轎車追撞重大車禍，造成23人輕重傷。記者魯永明／翻攝
嘉縣新港鄉縣159與縣166交叉路，發生2輛遊覽車與1轎車追撞重大車禍，造成23人輕重傷。記者魯永明／翻攝
嘉縣新港鄉縣159與縣166交叉路，發生2輛遊覽車與1轎車追撞重大車禍，造成23人輕重傷。記者魯永明／翻攝

嘉義 國道 車禍

延伸閱讀

嘉縣新港2輛進香團遊覽車與轎車追撞 傳20人輕重傷

國道1雲嘉段起大霧 9輛大車小車發生追撞事故

春神來了！春雨滋潤嘉縣中埔鄉八掌溪畔綻放粉色波斯菊花海

嘉縣警務員涉販毒被逮 記2大過免職…檢方聲請羈押遭駁回

相關新聞

國道1雲嘉段起大霧 9輛大車小車發生追撞事故

國道1雲嘉交界路段南向248.5公里處，今天凌晨起大霧，疑因視線不佳，一輛大貨車和聯結車發生追撞摔落邊坡，車上所載物品掉...

嘉縣新港2輛進香團遊覽車與轎車追撞 傳20人輕重傷

嘉義縣消防局上午7時58分獲報，新港鄉縣159與縣166交叉路，發生2輛進香團遊覽車與1轎車追撞重大車禍，造成1名遊覽車...

桃園7旬翁路邊起步撞飛機車 竟來回倒車輾壓騎士

阿北出事了！7旬葉翁某晚在桃園蘆竹區文中路一段路旁將車駛入車道，意外撞上後方同向直行機車，年輕騎士人車噴飛倒地，詎料，葉...

專挑低限速路段抓超速？民眾批「搶錢」 地點曝 警方回應了

台南警方連日在國道附近低速線路段，用活動照相器材取締超速，引發民怨。許多民眾質疑速限不合理、警方專挑「速限50公里、不易...

西濱快速路4年前因濃霧釀2死8傷 警提醒遇霧氣保命法

2021年2月21日上午，嘉義縣台61線西部濱海快速公路北上254公里發生20輛大小車追撞，造成2死、8傷。警方調查現場...

雲林這個「狀元村」廟會出現打架 警方快打部隊抓回3人

雲林縣北港分局2月15日凌晨1時許接獲報案「水林鄉蕃薯寮順天宮前疑有民眾爭吵打架」，馬上啟動快打機制派遣優勢警力控制現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。