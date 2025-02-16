中部濃霧特報氣象署示警 國1及嘉縣接連2起重大車禍

嘉義氣象站說，氣象署凌晨零時21分發布新竹以南濃霧特報，到上午8時多解除；濃霧天氣開車不安全，國道中山高雲嘉交界路段發生9輛大小車追撞，接著上午7時多，嘉縣新港鄉縣159與縣166交叉路，發生2輛遊覽車與1轎車追撞重大車禍，造成23人輕重傷，2件車禍是否與濃霧天氣有關，待警方調查釐清。

嘉義氣象站說，天空中水氣遇低溫凝結產生微小顆粒，懸浮在天空中形成濃霧，氣象署凌零零時21分發布新竹以南濃霧特報，直到上午8時多解除，春天天氣變化大，容易產生濃霧，開車視線不佳，要特別小心。

國道中山高雲嘉交界路段南向248.5公里處，凌晨起大霧，疑因視線不佳，1輛大貨車和聯結車發生追撞摔落邊坡，接連9大小車追撞，車上所載物品掉落國道上，後方陸續有來車，看不見撞上，全案由國道警察局處理中。