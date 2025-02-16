國道1雲嘉段起大霧 9輛大車小車發生追撞事故

國道1雲嘉交界路段南向248.5公里處，今天凌晨起大霧，疑因視線不佳，一輛大貨車和聯結車發生追撞摔落邊坡，車上所載物品掉落國道上，後方陸續有來車，看不見撞上，目前為止雲林縣消防局未接獲報案，可能無人受傷，全案由國道警察局處理中。

國道1高速公路南向248.5K、雲林系統路段，靠近雲林與嘉義交界路段（大林交流道），今天凌晨3時58分，疑因起大霧視線不佳，發生一起大貨車和聯結車追撞事故，並導致後方7輛自小客車撞到掉落物，高公局目前已成立緊急應變小組處理中，事故尚未排除，提醒用路人注意。