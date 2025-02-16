國道1雲嘉段起大霧 9輛大車小車發生追撞事故
國道1雲嘉交界路段南向248.5公里處，今天凌晨起大霧，疑因視線不佳，一輛大貨車和聯結車發生追撞摔落邊坡，車上所載物品掉落國道上，後方陸續有來車，看不見撞上，目前為止雲林縣消防局未接獲報案，可能無人受傷，全案由國道警察局處理中。
國道1高速公路南向248.5K、雲林系統路段，靠近雲林與嘉義交界路段（大林交流道），今天凌晨3時58分，疑因起大霧視線不佳，發生一起大貨車和聯結車追撞事故，並導致後方7輛自小客車撞到掉落物，高公局目前已成立緊急應變小組處理中，事故尚未排除，提醒用路人注意。
高速公路局中區養護工程分局說明，現場為1輛大貨車及1輛聯結車追撞，其中聯結衝出邊坡、7輛自小客車撞到掉落物；該起事故由國道警察第4大隊與高公局中分局派員至現場處理，並進行交通管制及疏導車流，但由於交通事故為多車事故，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言