桃園7旬翁路邊起步撞飛機車 竟來回倒車輾壓騎士

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

阿北出事了！7旬葉翁某晚在桃園蘆竹區文中路一段路旁將車駛入車道，意外撞上後方同向直行機車，年輕騎士人車噴飛倒地，詎料，葉翁不僅未停車還來來回回倒車輾壓騎士，嚇得幫忙民眾紛紛走避，警消到場將2人送醫，幸好無礙，肇事責任待釐清。

蘆竹分局深夜說明，有關網傳文中路一段「開車輾人」車禍，這起交通事故發生在本月11日晚上9點，70歲葉姓男子駕白色轎車從停車處的蘆竹區文中路一段路旁，向左開進外側車道時，疏於注意後方來車，撞上同向直行騎著機車的20歲余姓男子，由於機車的車速不慢，2車碰撞後，人車從外側車道噴飛摔落內側車道上，雙線車道上的用路人見狀，紛紛緊急停車。

警方說，根據監視器與行車記錄器影片顯示，葉翁在肇事後，不僅沒有停車察看，還繼續踩著油門向左方分隔島缺口衝，似乎想迴轉至另一邊的反方向車道，又突然急速倒車撞到平躺路上的機車後，竟又向前衝，當場輾壓倒地不起的余姓男子，民眾見葉翁似乎失控，趕緊上前攀在車門邊，伸手進車內關掉汽車電門，才讓葉翁停車。

警方調查，葉翁駕車時精神狀況不佳，可能因為撞到人太緊張或嚇到恍神，根本不知自己在幹嘛，由於葉翁與余姓騎士皆受傷，雙雙送醫治療，至於這起事故的肇事責任，蘆竹交通分隊仍在調查中。

警方呼籲，車輛起步駛入車道時，應注意同向後方來車，並與後方車輛保持安全車距，另駕駛上路前應評估自身狀況，精神不濟或體況不佳，莫逞強上路，確保行車安全。

7 旬葉翁本月11日晚上9點將車由蘆竹區文中路一段的路旁駛離時，意外撞上同向直行的機車，造成人車噴飛倒地不起，詎料葉翁肇事後未停車查看，仍繼續駕車向前衝，突然停住倒車，撞上平躺路中的機車後，又往前衝，輾過躺在地上的余姓騎士，警消先將2人送醫治療，肇事責任待釐清。圖／黑色豪門提供
7 旬葉翁本月11日晚上9點將車由蘆竹區文中路一段的路旁駛離時，意外撞上同向直行的機車，造成人車噴飛倒地不起，詎料葉翁肇事後未停車查看，仍繼續駕車向前衝，突然停住倒車，撞上平躺路中的機車後，又往前衝，輾過躺在地上的余姓騎士，警消先將2人送醫治療，肇事責任待釐清。圖／黑色豪門提供

交通事故 監視器 車道

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