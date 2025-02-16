清大驚傳女子持剪刀攻擊路人? 警還原真相已抓到人送辦
清華大學昨傳出有民眾遭不明人士持剪刀攻擊事件。有網友指出，妹妹帶著小姪女到清大散步，未料在廁所洗手時，被陌生人拿剪刀攻擊眼睛，已報案驗傷。不過警方表示，該名女子並非持剪刀攻擊，是疑似用衛生紙丟被害人臉頰，警詢後已依傷害、恐嚇罪嫌函送。
有網友在臉書社團「新竹大小事」貼文指出，昨天下午約2時許，在清華大學的女廁內被一名女性手持尖銳物品刮傷眼睛，已報警及驗傷，請大家多多注意小心。
清華大學學生議會Instagram也指出，昨天駐警隊收到通報，校園內有疑似手持剪刀攻擊他人的事件，經學生議會確認已由駐警隊介入處理，已鎖定特定人士並加強巡邏。不久後學生議會也更新資訊，事件較類似校外人士雙方產生爭執所致，但因相關人士持續在校園徘徊，請同學多加注意。
據了解，整起事件發生在昨天下午2時許，一名女子在清華大學綜四館洗手間如廁時，疑似產生幻覺，認為有陌生人偷窺，看到被害人帶著小孩洗手，於是拿著濕紙巾欲擦拭對方臉頰，被害人被突如其來舉動嚇到，雙方發生爭執，過程中該女子疑似又拿起衛生紙朝被害人臉上丟擲。
警方接獲報案後，迅速將涉案女子帶回調查。警方表示，該女子雖無使用剪刀攻擊他人，但仍涉及傷害、恐嚇罪嫌，警詢後已函送法辦。至於被害人，並未受到嚴重傷害。
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