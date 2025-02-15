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女子疑用打火機燒雜物 波及3女受困濃煙獲救

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市介壽新村一棟四層出租套房，今天晚間疑因1名女子使用打火機燃燒雜物，屋內瀰漫濃煙，波及隔壁3名女客，彰化縣消防局據報後，將3女救出，其中1女預防性送醫，另2女拒送，起火原因由消防局調查中。

據了解，火警起因於同樓層另間套房女子，使用打火機燃燒雜物，女子並打開門，濃煙灌進3女客房間，由於樓梯間住警器響起，消防局接獲報案，派出人車前往處理。

消防局是在晚間8時37分接獲報案，指彰化市介壽新村一棟4層出租套房建築火警，立即派遣)各式消防車14輛、救護車4輛，消防人員39名前往搶救，發現4樓冒出白煙，3女受困，立即布下水線，入室搶救，將3女救出，其中1女預防性送醫，另2女拒送，均無大礙。

火警約9時06分撲滅，燃燒面積約5平方公尺，起火原因由消防局調查中。

彰化市介壽新村一棟四層出租套房，今天晚間疑因1名女子使用打火機燃燒雜物，屋內瀰漫濃煙，波及隔壁3名女客，彰化縣消防局據報後，將3女救出。圖／消防局提供
彰化市介壽新村一棟四層出租套房，今天晚間疑因1名女子使用打火機燃燒雜物，屋內瀰漫濃煙，波及隔壁3名女客，彰化縣消防局據報後，將3女救出。圖／消防局提供
彰化市介壽新村一棟四層出租套房，今天晚間疑因1名女子使用打火機燃燒雜物，屋內瀰漫濃煙，波及隔壁3名女客，彰化縣消防局據報後，將3女救出。圖／消防局提供
彰化市介壽新村一棟四層出租套房，今天晚間疑因1名女子使用打火機燃燒雜物，屋內瀰漫濃煙，波及隔壁3名女客，彰化縣消防局據報後，將3女救出。圖／消防局提供

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