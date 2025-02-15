女子疑用打火機燒雜物 波及3女受困濃煙獲救
彰化市介壽新村一棟四層出租套房，今天晚間疑因1名女子使用打火機燃燒雜物，屋內瀰漫濃煙，波及隔壁3名女客，彰化縣消防局據報後，將3女救出，其中1女預防性送醫，另2女拒送，起火原因由消防局調查中。
據了解，火警起因於同樓層另間套房女子，使用打火機燃燒雜物，女子並打開門，濃煙灌進3女客房間，由於樓梯間住警器響起，消防局接獲報案，派出人車前往處理。
消防局是在晚間8時37分接獲報案，指彰化市介壽新村一棟4層出租套房建築火警，立即派遣)各式消防車14輛、救護車4輛，消防人員39名前往搶救，發現4樓冒出白煙，3女受困，立即布下水線，入室搶救，將3女救出，其中1女預防性送醫，另2女拒送，均無大礙。
火警約9時06分撲滅，燃燒面積約5平方公尺，起火原因由消防局調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言