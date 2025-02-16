新北二重疏洪道工程查獲廢棄物 檢偵辦

新北市環保稽查員在疏左工程現場查獲非法掩埋廢棄物情形。圖／新北市環保局提供 新北二重疏洪道左岸加高工程是未來五股地區解除二級洪水平原管制關鍵，議員陳明義接到檢舉，疑有非法偷埋廢棄物，帶領市府官員前往直擊。稽查員到場發現業者未依法送審、逕行營運，依廢棄物清理法送檢方調查。

環保局14日前往稽查，地點位五股區成泰路一段98巷，為安倉營造承攬新北市政府水利局二重疏洪道左岸加高工程。該公司屬應檢具事業廢棄物清理計畫書公告事業別，卻未依規定檢具事業廢棄物清理計畫書送審查核准即營運，將調閱監視器釐清進出車輛及行為人。

水利局表示，有關業者違規行為，後續會釐清行為人並將依工程契約規定，針對工程承包業者開罰12至14萬元、針對工程監造單位開罰2萬餘元。

陳明義說，業者在行水區內放入這麼多土方，萬一洪水來襲，對周邊後果不堪設想。疏左工程要加高到10米200年防洪標準，但周邊觀音坑溪、大窠坑溪防洪標準只有6到8米，後續相關工程要加緊腳步。

該公司表示，工程施作範圍全長約為4公里，施工期間會將原本的疏洪道拆除後再新建較高的土堤及防洪牆。工程施作所產生混凝土塊及瀝青營建剩餘土石方，會至工程結束後再將其清除，而平日作業產生生活垃圾則委由合法清除機構清除。後續會盡快將事業廢棄物清理計畫書送環保局審查，並會配合環保局調查。