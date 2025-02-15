女山友初一墜谷魂斷馬博拉斯 直升機今驚險吊掛遺體
43歲賴姓女山友大年初一攀登馬博拉斯山，在烏拉孟斷崖墜谷，大雪封山難以搜救。今天天氣放晴，空勤直升機空中搜尋，在斷崖下方400公尺處發現罹難的女山友，遺體遭砂石掩埋，救難人員在峭壁險境中將遺體挖出再吊掛上機，降落花蓮德興棒球場，交給警方及家屬，完成艱困搜救任務。
南投縣消防局表示，1月30日上午7時許接獲通報，8人登山隊攀登馬博拉斯橫斷，行經烏拉孟斷崖時，43歲女隊員失足墜谷，立刻調派信義、玉山分隊及第三大隊，會同玉管處巡山員前往搜救。
春節期間冷氣團來襲，高山地區積雪深厚，搜救隊員搭乘直升機降落馬博山屋，摸黑行走雪地斷崖，下切150公尺山谷後，發現綠色哨子、斷掉登山杖，但至繩索最後止滑結時，仍未發現賴女，受限雪地和斷崖地形險峻，搜救隊只能撤退。
不過，冷氣團、寒流接連來襲，半個月來台灣高山被積雪冰封，搜救任務遲難展開。今天氣溫回升、天氣晴朗，高山積雪消退，南投縣消防局上午再度申請空勤直升機空中勘查，上午8時在烏拉孟斷崖下方400公尺處，發現賴女遺體，但遭砂石掩埋。
因為斷崖地勢險峻，搜救人員制訂搜救計畫，由消防署特搜隊及玉山消防分隊5名搜救隊員搭乘直升機滯空吊掛，下午1時20分搜救人員接觸遺體，立即由4名搜救人員在峭壁中拖拉及挖開砂石，將遺體打包。在搜救隊員與直升機機組人員完美合作下成功吊掛；下午3時01分直升機成功降落花蓮德興棒球場後，將大體交由警方及家屬。
南投縣消防局提醒山友，冬季高山氣候多變，登山需審慎規劃，並攜帶合適雪地登山裝備，並隨時注意天候狀況，確保自身安全。
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