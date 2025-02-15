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國道1號林口路段驚傳火燒車 車上5人安全逃生

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號南向39.2公里林口路段，今天下午2時28分有1輛休旅車起火燃燒，當時車已停靠路肩，車上5人安全逃生，消防隊撲滅火勢，車已燒毀。這起事故造成後方回堵約7公里。

據了解，50歲許姓男子當時駕車載4個家人，行經國道1號南向泰山爬坡道，在林口A交流道前發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後起火燃燒，所幸許男及時發現並將車輛停下，立即與乘客下車逃生。

警方封閉外側車道，方便消防隊滅火，現場於下午3時25分排除完畢，詳細起火原因仍待鑑識調查釐清。

國道警方呼籲用路人，上路前應確實檢查車輛，避免因機件損壞造成行車危險。發現車輛有異狀，應打方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車，面向來車方向，退到護欄外或相對安全處所待援，利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國道1號南向39.2公里林口路段，今天下午2時28分有1輛休旅車起火燃燒，當時車已停靠路肩，車上5人安全逃生，消防隊獲報到場撲滅火勢，車已燒毀。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向39.2公里林口路段，今天下午2時28分有1輛休旅車起火燃燒，當時車已停靠路肩，車上5人安全逃生，消防隊獲報到場撲滅火勢，車已燒毀。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向39.2公里林口路段，今天下午2時28分有1輛休旅車起火燃燒，當時車已停靠路肩，車上5人安全逃生，消防隊獲報到場撲滅火勢，車已燒毀。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向39.2公里林口路段，今天下午2時28分有1輛休旅車起火燃燒，當時車已停靠路肩，車上5人安全逃生，消防隊獲報到場撲滅火勢，車已燒毀。記者林昭彰／翻攝

國道 林口 消防隊

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