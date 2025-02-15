國道1號林口路段驚傳火燒車 車上5人安全逃生

國道1號南向39.2公里林口路段，今天下午2時28分有1輛休旅車起火燃燒，當時車已停靠路肩，車上5人安全逃生，消防隊撲滅火勢，車已燒毀。這起事故造成後方回堵約7公里。

據了解，50歲許姓男子當時駕車載4個家人，行經國道1號南向泰山爬坡道，在林口A交流道前發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後起火燃燒，所幸許男及時發現並將車輛停下，立即與乘客下車逃生。

警方封閉外側車道，方便消防隊滅火，現場於下午3時25分排除完畢，詳細起火原因仍待鑑識調查釐清。