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錫蘭揭心靈課程黑幕 王婉諭稱類似機構吸金上億…去年8人遭起訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

YouTuber錫蘭發布長達2.3小時影片「你的心靈不需要課程」，剖析大型團體意識訓練（LGAT）引發熱議，至今累積逾344萬次觀看。時代力量黨主席王婉諭指出，錫蘭說的這些受害者與她曾揭露吸金上億的心靈成長機構相似，並已有8人在去年遭到起訴。

王婉諭指出，她曾與受害者們共同揭露了一個吸金上億，涉嫌違反「心理師法」、「詐欺」等刑事犯罪的心靈成長課程機構，該機構和錫蘭所揭露的LGAT課程有非常多相似之處，當中包含認知操控、心理操縱、群體壓力、去個人化等樣態都近乎雷同。

王婉諭說，利用這種心靈控制的手段，完全沒有心理證照的機構負責人，就這樣從於2003年至2023年的整整20年間，賺了上億元。直到勇敢的受害者和律師找上她後，經過大家共同揭發，最終共8人在去年遭到起訴，目前正在一審審理中。

王婉諭也揭露這些心靈成長課程的手法，包括強迫學員面對創傷，導致二次傷害，如要求童年遭侵犯的學員演出「心理劇」，要求她原諒加害人；還有違反倫理的「創傷重現」手法，像是逼迫學員當眾說出自己曾遭受性暴力的往事，再用布條蒙住她的眼睛，要求同組學員觸摸她的身體，讓她「回想當時的情形」。

王婉諭更指出，課程還包括極端的生理要求，卻缺乏專業醫療支持和協助，例如課程中安排了名為「攝息」的活動，要求學員連續40分鐘用力呼氣，導致學員出現痙攣、嘔吐，但卻無任何專業醫療人員在場，甚至還要求赤腳走過燃燒的木炭、接觸恐怖箱內的動物與電擊裝置等，有學員課後出現極端焦慮，甚至幻覺症狀，還被指責「心智不夠強大」。

不僅如此，該機構還透過類似直銷層級制度，使學員不斷投入更多資金，課程標榜「只有進入更高級別，才能真正改變人生」，學員動輒花費數十萬至百萬，甚至舉債參與，部分課程還設有競標活動，要求學員爭奪講師「能量加持」的物品，如珠寶、印章等，一件物品的競標價甚至高達50萬元，卻未提供任何收據或合約，款項最終流入講師個人口袋，去向不明。

時代力量黨主席王婉諭指出，錫蘭說的這些受害者與她曾揭露吸金上億的心靈成長機構相似，並已有8人在去年遭到起訴。圖／聯合報系資料照片
時代力量黨主席王婉諭指出，錫蘭說的這些受害者與她曾揭露吸金上億的心靈成長機構相似，並已有8人在去年遭到起訴。圖／聯合報系資料照片

創傷 受害者 王婉諭

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