國內知名紙廠遭員工恐嚇取財50萬元 法院判決出爐

台灣某知名造紙公司彰化廠，要求員工補填化學品危害通識教育訓練的簽名，陳姓員工因此認為公司偽造文書，恐嚇廠長要公司支付不報案的和解金。彰化地方法院審結，依犯恐嚇取財罪判處陳男有期徒刑4月，緩刑兩年，提供45小時義務勞務。

判決書指出，陳男2023在某知名造紙公司彰化廠工作，因公司進行ISO認證，需舉辦化學品危害通識教育訓練，並請員工針對教育訓練名單進行補填，陳男因此認為公司有偽造文書的行為，當年10月間先後向廠長要求和解金，否則他要提告公司偽造文書，翌日他透過同事轉交3張紙條要求受害者（他本人）有獎、調離兩名員工、偽造文書和解金50萬元等內容。

之後陳男又在彰化廠會議室向廠長恫稱，「因公司偽造文書…是廠長如果不要他報案的和解金…期限到十月底沒有給他一個完整的回覆…消防局所賠償所開出來的紅單絕對不只超過100萬，他現在是說他『還有良心』…50萬50萬就好…」，還有公司應該他的獎金等語，使廠長因而畏懼公司懲處而名譽、薪資受損。