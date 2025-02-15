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國內知名紙廠遭員工恐嚇取財50萬元 法院判決出爐

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台灣某知名造紙公司彰化廠，要求員工補填化學品危害通識教育訓練的簽名，陳姓員工因此認為公司偽造文書，恐嚇廠長要公司支付不報案的和解金。彰化地方法院審結，依犯恐嚇取財罪判處陳男有期徒刑4月，緩刑兩年，提供45小時義務勞務。

判決書指出，陳男2023在某知名造紙公司彰化廠工作，因公司進行ISO認證，需舉辦化學品危害通識教育訓練，並請員工針對教育訓練名單進行補填，陳男因此認為公司有偽造文書的行為，當年10月間先後向廠長要求和解金，否則他要提告公司偽造文書，翌日他透過同事轉交3張紙條要求受害者（他本人）有獎、調離兩名員工、偽造文書和解金50萬元等內容。

之後陳男又在彰化廠會議室向廠長恫稱，「因公司偽造文書…是廠長如果不要他報案的和解金…期限到十月底沒有給他一個完整的回覆…消防局所賠償所開出來的紅單絕對不只超過100萬，他現在是說他『還有良心』…50萬50萬就好…」，還有公司應該他的獎金等語，使廠長因而畏懼公司懲處而名譽、薪資受損。

彰化地院審酌，陳男不思以理性方式溝通，竟恫嚇廠長，致使廠長畏懼不安，且未與廠長和解，所為實屬不該，惟考量陳男一時失慮致罹刑典，犯後終能坦承犯行，犯後態度尚可，且過去未有犯罪紀錄，因本案為未遂犯，經歷叔偵審過程的教訓後，當已知所警惕，應無再犯之虞，徒刑以暫不執行為適當，爰宣告刑2年以啟自新。緩刑期內付保護管束，應向公益的目機構或團體提供45小時義務勞務。

彰化地方法院判決涉嫌向廠商恫嚇取財的陳男徒刑4月，緩刑兩年，提供45小時義務勞務。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判決涉嫌向廠商恫嚇取財的陳男徒刑4月，緩刑兩年，提供45小時義務勞務。記者簡慧珍／攝影

偽造文書 彰化 教育訓練

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