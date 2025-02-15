專挑低限速路段抓超速？民眾批「搶錢」 地點曝 警方回應了

台南警方連日在國道附近低速線路段，用活動照相器材取締超速，引發民怨。許多民眾質疑速限不合理、警方專挑「速限50公里、不易被發現」路段照相，根本是在「搶錢」。

警方昨天公布仁德、歸仁、關廟、龍崎等四區移動測速照相地點，17處地點有11處限速50公里。強調選擇這些地點是因為「易超速、易肇事及民眾反映車速過快」。是為維護用路人安全，防制超速行為造成交通事故，非以取締為目的。

有民眾在社群媒體公布警方取締地點畫面，連日引來熱烈討論，因為地點多是鄰近高速公路、快速道路，但時速限制60甚至50的低速限路段，且警方常在有遮蔽物的地點放置臨時警告標示拍照，引起許多民眾質疑「偷拍、搶錢」。

被拍照的林姓駕駛稱，警車春節前就開始經常停進路邊車陣、遮蔽物前方，員警坐在車內吹冷氣只伸出照相機拍照，因為地點鄰近高速公路，速限又經常是50，經常下了速限1百多公里的高速公路，一時間沒辦法很快調整速度感，油門稍微踩重了一些就被取締，當地車流不多，速限50公里不合理。

歸仁警方表示，轄區道路四通八達往來車輛頻繁，經分析轄區內嚴重交通事故與行車速度有關，因此希望透過移動式測速照相，降低交通事故危害，經統計執行移動式測速執法後，113年A1類交通事故發生14件，較112年減少7件。

警方表示，公布的測速地點為轄內易超速、易肇事及民眾反映車速過快路段，執行測速路段有「固定式警52標誌」或「移動式警52標誌」，提醒用路人前有測速照相，務必遵照速限行駛。