影／武陵賞櫻巴士過彎不慎翻車「險掉落溪床」 泰、韓籍4遊客輕傷
武陵農場正值櫻花季，一輛搭乘賞櫻民眾下山的中型巴士，昨天下午行經台7甲線宜蘭大同鄉四季平台時，疑似過彎不慎，與對向貨車發生碰撞，巴士翻覆路邊，包含泰籍、韓籍女遊客在內，兩車共4人受傷，幸好都是輕傷，警方初步調查，雙方駕駛都未酒駕，正釐清車禍發生的原因。
宜蘭縣三星警分局今天表示，昨天下午4時許接獲報案，台7甲線21.5公里處發生車禍，立即趕到現場，發現由簡姓男子駕駛的中型巴士，載16名遊客由大同鄉南山往四季方向行駛，疑似過彎不慎駛入對向車道，與呂姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，巴士翻覆，現場尖叫聲四起。
車禍造成4人受傷，其中，巴士內泰籍及韓籍各一名女性遊客受傷，泰籍遊客輕微擦傷未就醫，韓籍遊客與小貨車呂姓駕駛及乘客共3人被送往羅東博愛醫院治療，都沒有生命危險。
據了解，當時國光客運賞櫻專車下山途中發現，義務協助救援，將其他遊客接駁下山，再由旅行社派車將人載回台北車站。
警方表示，現場車輛昨晚11時18分由拖吊車拖離，事故路段已恢復雙線雙向通行，車禍發生原因還在調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言