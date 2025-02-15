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影／武陵賞櫻巴士過彎不慎翻車「險掉落溪床」 泰、韓籍4遊客輕傷

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

武陵農場正值櫻花季，一輛搭乘賞櫻民眾下山的中型巴士，昨天下午行經台7甲線宜蘭大同鄉四季平台時，疑似過彎不慎，與對向貨車發生碰撞，巴士翻覆路邊，包含泰籍、韓籍女遊客在內，兩車共4人受傷，幸好都是輕傷，警方初步調查，雙方駕駛都未酒駕，正釐清車禍發生的原因。

宜蘭縣三星警分局今天表示，昨天下午4時許接獲報案，台7甲線21.5公里處發生車禍，立即趕到現場，發現由簡姓男子駕駛的中型巴士，載16名遊客由大同鄉南山往四季方向行駛，疑似過彎不慎駛入對向車道，與呂姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，巴士翻覆，現場尖叫聲四起。

車禍造成4人受傷，其中，巴士內泰籍及韓籍各一名女性遊客受傷，泰籍遊客輕微擦傷未就醫，韓籍遊客與小貨車呂姓駕駛及乘客共3人被送往羅東博愛醫院治療，都沒有生命危險。

據了解，當時國光客運賞櫻專車下山途中發現，義務協助救援，將其他遊客接駁下山，再由旅行社派車將人載回台北車站。

警方表示，現場車輛昨晚11時18分由拖吊車拖離，事故路段已恢復雙線雙向通行，車禍發生原因還在調查釐清。

一輛載賞櫻遊客下山的中型巴士，昨天下午行經宜蘭大同鄉台7甲線四季平台時，疑過彎不慎，碰撞對向貨車後翻覆，造成兩車共4人輕傷。記者王燕華／翻攝
一輛載賞櫻遊客下山的中型巴士，昨天下午行經宜蘭大同鄉台7甲線四季平台時，疑過彎不慎，碰撞對向貨車後翻覆，造成兩車共4人輕傷。記者王燕華／翻攝
一輛載賞櫻遊客下山的中型巴士，昨天下午行經宜蘭大同鄉台7甲線四季平台時，疑過彎不慎，碰撞對向貨車後翻覆，造成兩車共4人輕傷。記者王燕華／翻攝
一輛載賞櫻遊客下山的中型巴士，昨天下午行經宜蘭大同鄉台7甲線四季平台時，疑過彎不慎，碰撞對向貨車後翻覆，造成兩車共4人輕傷。記者王燕華／翻攝
一輛載賞櫻遊客下山的中型巴士，昨天下午行經宜蘭大同鄉台7甲線四季平台時，疑過彎不慎，碰撞對向貨車後翻覆，造成兩車共4人輕傷。記者王燕華／翻攝
一輛載賞櫻遊客下山的中型巴士，昨天下午行經宜蘭大同鄉台7甲線四季平台時，疑過彎不慎，碰撞對向貨車後翻覆，造成兩車共4人輕傷。記者王燕華／翻攝

巴士 賞櫻 車禍

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