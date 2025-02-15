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刑事局推識詐繪本電子書 2月17日官網上線免費下載

中央社／ 台北15日電

刑事局今天表示，為配合行政院新世代打擊詐欺2.0綱領，針對高中以下學生，推出「識詐36計走為上策」繪本電子書，17日將於在165臉書、刑事局官網上線，並提供免費下載。

刑事局發布新聞資料指出，配合行政院新世代打擊詐欺2.0綱領，內政部警政署與教育部展開跨部會合作，委託中正大學編反詐欺課程模組，及「識詐36計走為上策」繪本電子書。

刑事局表示，此繪本電子書是針對高中以下編不同年齡層的防詐騙觀念與故事，期待把防詐觀念帶入教育，讓反詐意識從小就深植於全國民眾心中。

刑事局指出，針對一般民眾，也把相關故事與素材置於165打詐儀錶板網頁，讓民眾可掌握最新即時詐欺動態資料，並彙整不同識詐手冊，供民眾閱讀。

刑事局表示，警政署已協同教育部利用各校的學期開始，強化反毒與識詐教育，並特別要求各級學校注意，近年來已轉化為彩虹菸、喪屍煙彈及大麻煙油等新興毒品，已嚴重威脅校園安全及學生身心健康，應倡導學生保持警覺，切勿一時好奇嘗試毒品。

刑事局指出，網路科技時代，詐騙集團隨時可利用相關科技，假冒名人或民眾周圍親友借機攀談進行詐騙，除手機簡訊，各種網路平台訊息或其他形式的訊息都可能被造假，民眾應多注意。

警方說，民眾遇到網友談及提供金錢、帳戶、提款卡等重要個人資料，應是詐騙，可向165反詐騙諮詢專線詢問。

警方表示，「識詐36計走為上策」繪本電子書將於17日在165的臉書（Facebook）粉絲專頁及刑事局官網上線，且提供免費下載，紙本部分將與校方連繫後，評估送至學校。

刑事局今天表示，為配合行政院新世代打擊詐欺2.0綱領，針對高中以下學生，推出「識詐36計走為上策」繪本電子書，17日將於在165臉書、刑事局官網上線，並提供免費下載。圖/本報資料照片
刑事局今天表示，為配合行政院新世代打擊詐欺2.0綱領，針對高中以下學生，推出「識詐36計走為上策」繪本電子書，17日將於在165臉書、刑事局官網上線，並提供免費下載。圖/本報資料照片

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