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單車賊偷遍彰化四大生活圈 從零錢箱偷到電纜線共10案被判刑
彰化縣一名張姓男子去年1月到7月之間，帶美工刀和鉗子偷遍員林、溪湖、北斗、田中四個生活圈10鄉鎮市，現金、電纜線到愛心零錢箱無不一偷。彰化地方法院審結，10案分別判決張男有期徒刑3月到8月。可上訴。
判決書指出，張男作案都騎腳踏車，有時與劉姓男子（已歿，彰化地院另判決公訴不受理）一起偷竊，有時自行作案，張男到員林市、北斗鎮、埔心鄉、社頭鄉等10個鄉鎮的家具店、農產店、自行車店偷現金、iPhone手機、皮包、自行車，也到飲料店偷愛心零錢箱得款500元。
張男到三合院沒東西可偷改偷電纜線，又到北斗鎮等鄉鎮市的工地，以鉗子剪斷電纜線並拉取電線，使工地電線毀損，總共偷電纜線8公尺到1千公尺數十條，他和劉男作案時一起整理剪斷的電纜線，過程都被監視錄影錄下。
彰化地院審酌張男素行不佳，除這次被偵辦的竊盜案件，仍有其他竊盜前科紀錄，猶不知悔改，再犯本案，他竊盜犯行造成他人受有財產上的損害，事後僅APPLE AIR PODS耳機、兩輛腳踏車被尋獲發還，兼衡他各次竊盜手段、家庭狀況等一切情況，分別量處徒刑，均諭知易科罰金的折算標準。
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