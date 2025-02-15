單車賊偷遍彰化四大生活圈 從零錢箱偷到電纜線共10案被判刑

彰化縣一名張姓男子去年1月到7月之間，帶美工刀和鉗子偷遍員林、溪湖、北斗、田中四個生活圈10鄉鎮市，現金、電纜線到愛心零錢箱無不一偷。彰化地方法院審結，10案分別判決張男有期徒刑3月到8月。可上訴。

判決書指出，張男作案都騎腳踏車，有時與劉姓男子（已歿，彰化地院另判決公訴不受理）一起偷竊，有時自行作案，張男到員林市、北斗鎮、埔心鄉、社頭鄉等10個鄉鎮的家具店、農產店、自行車店偷現金、iPhone手機、皮包、自行車，也到飲料店偷愛心零錢箱得款500元。

張男到三合院沒東西可偷改偷電纜線，又到北斗鎮等鄉鎮市的工地，以鉗子剪斷電纜線並拉取電線，使工地電線毀損，總共偷電纜線8公尺到1千公尺數十條，他和劉男作案時一起整理剪斷的電纜線，過程都被監視錄影錄下。