台南跨年空飄「黃偉哲交出監視器」氣球 法官認他藉端滋擾罰1萬

台南去年跨年晚會在永華市政中心西側廣場舉行，湧入約25萬人次到場同樂，但活動過程中，鄭姓男子施放綁有「黃偉哲監視器交出來」布條氣球，並徒手扔擲揮灑大量紙片，被依違反社維法送辦。法官認已逾越一般社會大眾觀念所容許合理範圍，認他藉端滋擾公共場所處，罰鍰1萬元。

鄭男指控其女兒在幼兒園遭受性侵，南市教育局調查結果並無性侵情事，他除在網路控訴，還在台南跨年晚會期間，施放綁有「黃偉哲監視器交出來」布條的氣球，並徒手扔擲揮灑大量紙片，環保局認定其行為造成環境汙染，依違反廢棄物清理法處以最高6000元罰鍰，台南警方也依違反社會秩序維護法移送審理。

鄭男警詢中固坦承施放飛天氣球，並徒手扔擲揮灑大量紙片，但否認有何違反社會秩序維護法中藉端滋擾公共場所情事。

他辯稱，女兒2歲的時候回家跟他說遭性侵拍照，教育局長跟市長都答應他可給他看監視器，但從9月迄今，關鍵的監視器畫面教育局還是不願意提供，看監視器畫面是他的權益，提供監視器畫面給被害者家長看也是市府的義務。

他說，發生這些事情，身為被害者家長已經傷心欲絕，卻還要受到政府壓迫，公部門的司法追殺，警察單位的過度執法，身為一個小小的市民，情何以堪，「我們只是表達我們的訴求」。他認為，這是憲法保障的言論自由。

台南簡易庭表示，鄭男辯稱，是因女兒指稱遭性侵害一事，要求台南市政府教育局及市長提供監視器畫面遭拒，才以此方式表達訴求，為言論自由保障範疇。