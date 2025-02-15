快訊

奇蹟出現！13歲拉布拉多7年前被偷走 從370公里外終於回家感動哭了

失去大S實在太痛！蔡康永喊話小S「為了任務好好活著」

高雄分屍案第10天打撈屍塊 水下攝影機上場

聽新聞
0:00 / 0:00

楊梅小貨車疑未綁好貨物 轉彎整輛車翻覆橫躺路中

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

38歲的鄭姓男子今上午10時許，駕駛小貨車行經新屋區台66線與台31線路口時，疑似因載運的貨物未固定好導致偏移，貨車在左轉時因貨物偏移關係導致車輛不慎翻覆，於路口執勤的員警見狀立即上前協助將受傷駕駛救出並通知救護車到場協助，同時於路口交通疏導。

楊梅警分局草湳派出所巡佐蘇良全及警員林子森，今上午10時許執行燈會交通疏導勤務時，見鄭男疑似因載運的貨物未固定好導致偏移，貨車在左轉時因貨物偏移關係導致車輛不慎翻覆，於路口執勤的員警見狀立即上前協助將受傷駕駛救出並通知救護車到場協助，同時於路口交通疏導避免二次車禍發生，後續事故順利於40分鐘內排除交通恢復順暢，另鄭男僅手腳擦挫傷無生命危險。

楊梅警分局呼籲，駕駛車輛載運貨物應將貨物完整固定，避免車輛翻覆或物品掉落造成他人受傷，違規者將依據道路交通管理處罰條例第30條開罰。

38歲的鄭姓男子今上午10時許，駕駛小貨車行經新屋區台66線與台31線路口時，疑似因載運的貨物未固定好導致偏移，貨車在左轉時因貨物偏移關係導致車輛不慎翻覆。記者翁唯真／翻攝
38歲的鄭姓男子今上午10時許，駕駛小貨車行經新屋區台66線與台31線路口時，疑似因載運的貨物未固定好導致偏移，貨車在左轉時因貨物偏移關係導致車輛不慎翻覆。記者翁唯真／翻攝
38歲的鄭姓男子今上午10時許，駕駛小貨車行經新屋區台66線與台31線路口時，疑似因載運的貨物未固定好導致偏移，貨車在左轉時因貨物偏移關係導致車輛不慎翻覆。記者翁唯真／翻攝
38歲的鄭姓男子今上午10時許，駕駛小貨車行經新屋區台66線與台31線路口時，疑似因載運的貨物未固定好導致偏移，貨車在左轉時因貨物偏移關係導致車輛不慎翻覆。記者翁唯真／翻攝

車禍

延伸閱讀

新春開業首日大火！楊梅1火鍋店全面燃燒 30多顧客緊急疏散

楊梅火燒車4死4傷 家屬想了解救援過程惹議 警方回應了

楊梅火燒車4死4傷 家屬發文欲釐清「警消作為」掀論戰

楊梅火燒車4死4傷...展女好轉能點頭溝通 家屬初一重返招魂

相關新聞

台3線1700萬麥拉倫失控衝撞路邊店家 人無大礙跑車可能報銷

58歲陳姓男子今天上午8點左右駕駛價值逾千萬元的跑車，行經台3線公路南下134.5公里苗栗大湖鄉路段時，突然失控衝撞路邊...

台南跨年空飄「黃偉哲交出監視器」氣球 法官認他藉端滋擾罰1萬

台南去年跨年晚會在永華市政中心西側廣場舉行，湧入約25萬人次到場同樂，但活動過程中，鄭姓男子施放綁有「黃偉哲監視器交出來...

楊梅小貨車疑未綁好貨物 轉彎整輛車翻覆橫躺路中

38歲的鄭姓男子今上午10時許，駕駛小貨車行經新屋區台66線與台31線路口時，疑似因載運的貨物未固定好導致偏移，貨車在左...

花蓮又見投資虛擬貨幣行騙 女子遭詐180萬元車手被逮

花蓮有民眾誤信詐騙集團投資虛擬貨幣，繳398萬擔保金輕鬆獲利3980萬元話術，被騙180萬元。警方獲報後，逮捕已多次擔任...

二重疏洪道堤防加高工程被倒廢土 環保局將送檢調調查

二重疏洪道左岸加高工程是未來五股地區解除二級洪水平原管制關鍵，目前如火如荼施工中，不料新北市議員陳明義接到檢舉，現場疑似...

影／高雄20歲女大生騎本田檔車遭轉彎車撞上 鼻梁骨裂破相

20歲薛姓女大生昨天深夜10時許騎本田RP檔車直行高雄市左營區自由二路，由呂姓男子駕駛的廂型車突然轉彎，導致薛女反應不及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。