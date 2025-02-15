楊梅小貨車疑未綁好貨物 轉彎整輛車翻覆橫躺路中

38歲的鄭姓男子今上午10時許，駕駛小貨車行經新屋區台66線與台31線路口時，疑似因載運的貨物未固定好導致偏移，貨車在左轉時因貨物偏移關係導致車輛不慎翻覆，於路口執勤的員警見狀立即上前協助將受傷駕駛救出並通知救護車到場協助，同時於路口交通疏導。

楊梅警分局草湳派出所巡佐蘇良全及警員林子森，今上午10時許執行燈會交通疏導勤務時，見鄭男疑似因載運的貨物未固定好導致偏移，貨車在左轉時因貨物偏移關係導致車輛不慎翻覆，於路口執勤的員警見狀立即上前協助將受傷駕駛救出並通知救護車到場協助，同時於路口交通疏導避免二次車禍發生，後續事故順利於40分鐘內排除交通恢復順暢，另鄭男僅手腳擦挫傷無生命危險。