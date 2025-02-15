聽新聞
0:00 / 0:00
楊梅小貨車疑未綁好貨物 轉彎整輛車翻覆橫躺路中
38歲的鄭姓男子今上午10時許，駕駛小貨車行經新屋區台66線與台31線路口時，疑似因載運的貨物未固定好導致偏移，貨車在左轉時因貨物偏移關係導致車輛不慎翻覆，於路口執勤的員警見狀立即上前協助將受傷駕駛救出並通知救護車到場協助，同時於路口交通疏導。
楊梅警分局草湳派出所巡佐蘇良全及警員林子森，今上午10時許執行燈會交通疏導勤務時，見鄭男疑似因載運的貨物未固定好導致偏移，貨車在左轉時因貨物偏移關係導致車輛不慎翻覆，於路口執勤的員警見狀立即上前協助將受傷駕駛救出並通知救護車到場協助，同時於路口交通疏導避免二次車禍發生，後續事故順利於40分鐘內排除交通恢復順暢，另鄭男僅手腳擦挫傷無生命危險。
楊梅警分局呼籲，駕駛車輛載運貨物應將貨物完整固定，避免車輛翻覆或物品掉落造成他人受傷，違規者將依據道路交通管理處罰條例第30條開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言